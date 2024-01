INVIATO CITTADINO Sanitari aggrediti. È ora di finirla. Parla Nicola Volpi, Presidente dell'Ordine degli Infermieri di Perugia

Il riferimento immediato è a quanto successo al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Foligno e all'equipaggio del 118 di Perugia.

Scontata la condanna, a tutela della categoria.

Dichiara Volpi: “La violenza perpetrata contro il personale sanitario sta diventando un'emergenza nell'intero territorio nazionale”.

Dettagliando: “Gli infermieri, in particolare, sono la categoria professionale più esposta e per questo più vulnerabile. Proprio per la tipologia del lavoro svolto, l'infermiere è il professionista che intercetta l'utenza e che è più a diretto contatto con situazioni caratterizzate da emotività, vulnerabilità, frustrazione di fronte alla malattia o ad attese, aspettative, senso di insoddisfazione”.

Indignazione e rabbia dagli addetti del settore.

“Il sentimento di indignazione e di rabbia di tutta la categoria professionale spinge i componenti dell'Ordine a reclamare tutte le tutele necessarie affinché tali atti non si ripetano”

Che fare?

“Affinché non abbiano a spegnersi i riflettori sul dramma della violenza contro gli operatori sanitari, il nostro Ordine professionale, ha avviato e promosso una propria iniziativa che punta alla formazione e all'informazione degli operatori sanitari”.

Con quali obiettivi?

“L’obiettivo principale dei nostri corsi è quello di formare gli infermieri nel prevenire e riconoscere il rischio, acquisirne consapevolezza ed individuare i fattori scatenanti dell’aggressività: tre punti fondamentali la cui approfondita conoscenza può essere determinante nella prevenzione di questo grave problema”.

Concludendo

“La conoscenza e, di conseguenza, la prevenzione delle situazioni a rischio di scatenare la violenza sono le migliori armi per creare il clima di lavoro migliore per ottenere l’alleanza tra operatori sanitari e utenti”.