INVIATO CITTADINO San Galigano, da night a magnifico spazio espositivo

San Galigano. Dove una volta c’era il Night… adesso c’è. Anzi, ci sarà. Un magnifico spazio espositivo con cinque vetrine e una superficie utile di oltre 100 metri.

Riqualificare, rigenerare, restituire a nuova vita. Questo il senso dell’operazione sulla quale ci ragguaglia il tecnico Diego Burletti.

Siamo in via San Galigano, nel luogo dove un tempo operava il Night Club “Le Terme”, nome che –non a caso – rievoca le antiche Terme, poco distanti da lì, al posto delle quali c’è oggi un qualificato ristorante.

In quel luogo, spazioso e riservato, si incontravano entraineuses e uomini in cerca d’evasione. Il nome del locale venne poi cambiato in Cristall, come ancora recita l’insegna (foto in pagina).

Poi – con la trasformazione socio-culturale e antropologica, i cambiamenti del costume, le discoteche – la crisi e la successiva chiusura. Niente più musica, donnine e champagne.

La gente non andava più al night Club, ma preferiva altri luoghi di divertimento e socialità.

Quell’unità immobiliare fu frazionata e una parte è oggi adibita a esposizione di mobili restaurati e atelier di pittura. Ne abbiamo dato conto su queste pagine. Raccontando come una parte di quell’immobile sia diventata Bottega 180, ossia laboratorio d’arte, di restauro e del riutilizzo che strizza l’occhio al Dadaismo e a Brajo Fuso.

L’ultimo step della trasformazione è ora in corso. È al lavoro un’impresa che trasformerà quello spazio chiuso in un luogo di natura commerciale, di proprietà di Daniele Brufani che intende rigenerarlo e locarlo. Brufani è personaggio vulcanico, con molte frecce all’arco dei suoi interessi di recupero storico-documentario. Avremo modo di parlarne in altra occasione.

Per ora, il recupero che ci interessa è quello del vecchio night trasformato e rigenerato a svolgere compiti di diversa natura. Più congrui – diciamo così – col costume del terzo millennio.