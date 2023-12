INVIATO CITTADINO San Donato all’Elce. Va a tutto gas l’Aula studio della Pastorale Universitaria

Discende da un’idea (magnificamente realizzata dal geometra Lince) di don Riccardo Pascolini, parroco dell’Unità pastorale numero 7 (Elce-Case Bruciate-S. Agostino) e incaricato della Pastorale universitaria.

Dove c’era un tempo la scuola di Teologia, voluta da monsignor Nazareno Bartocci, oggi ci sono una cappellina, le aule del catechismo, locali destinati ad accogliere studenti.

Siano essi in sede, ma specialmente quelli fuori sede.

Utilità connessa al fatto che spesso non è facile studiare, condividendo la stanza con altri. E grazie alla vicinanza coi Dipartimenti di Economia, Giurisprudenza, questo luogo è strategico, anche per studiare in un paio d’ore di buco fra una lezione e l’altra.

Tanto che c’è una buona frequentazione che si aggira intorno alle venti presenze. Di modo che le scrivanie sono tutte occupate.

Un ambiente caldo, pulito, dato che gli stessi studenti (ragazzi e ragazze) si dànno da fare per tenere le cose in ordine.

C’è anche uno spazio cucina dove alcuni giovani si arrangiano a provvedere alle proprie esigenze alimentari.

Gli studenti fuori sede, si sa, sono abituati a cavarsela da soli. Tanto che ci sono degli autentici cuochi, pronti a prestarsi a sopperire alle esigenze di quelli che sono meno portati.

Una prova generale per l’ingresso nella vita adulta.

Le cose, insomma, vanno bene, nella soddisfazione generale.

Tanto che, anche sabato scorso, si sono organizzati una cenetta niente male. E lo stesso don ha aderito con buon appetito.

(Foto Sandro Allegrini)