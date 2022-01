INVIATO CITTADINO Salesiani, 100 anni a Perugia: una presenza che ha segnato cuori, menti e coscienze

2022. Salesiani, 100 anni a Perugia. Una presenza che ha segnato cuori, menti e coscienze.

Una mission di formazione cui i Salesiani hanno adempiuto con dignità e onore. Un sistema educativo che alla crescita culturale ha saputo egregiamente affiancare quella morale civile e religiosa. Ma anche sportiva, artistica, politica.

Bambini e ragazzi che, da uomini, hanno testimoniato l’efficacia del sistema educativo instaurato - fra i travertini della Vetusta e segnatamente al Borgo d’Oro - a far capo dal 1922.

Porta S. Angelo, un rione tradizionalmente considerato il più povero e il più fragile, fu la sede della loro prima attività.

Proprio in via della Cera - dove oggi è stata creata una bella Galleria d’Arte - i Salesiani inaugurarono il primo oratorio.

Le attività formative e ricreative prevedevano, oltre allo sport, il teatro e la musica. Nel teatro “Don Bosco” oggi ha sede il cinema dei fratelli Gatti. Ma un tempo vi hanno calcato le tavole del piccolo palcoscenico Franco Bicini e Artemio Giovagnoni, che interpretava divertenti ruoli femminili. E con Franco scriveva testi. Come avrebbero fatto, anche in coppia, nella strepitosa trasmissione Rai “Qua e là per l’Umbria”, col maestro Carlo Alberto Belloni a scrivere musiche e l’amico Gino Goti alla regia.

La Polisportiva Giovanile Salesiana è ancor oggi in buona salute con circa trecento ragazzi iscritti e viva soddisfazione delle loro famiglie.

Impossibile non ricordare, dal 1956, le Olimpiadi Salesiane, con l’entusiastica partecipazione di tantissimi ragazzi. Penso ad Armando Catrana, oggi missionario in Amazzonia e campioncino sportivo.

La scuola si tenne nel nuovo e razionale complesso di Viale Pellini. Poi qualche problema. Ma un secolo è lungo e i meriti dei salesiani sono tanti.

Non è un caso che lo slogan scelto per il centenario suoni “Cento anni di futuro”. Una scelta che il professor Fausto Santeusanio, Presidente “Unione Ex allievi Salesiani” di Perugia e il direttore Giovanni Molinari hanno caldeggiato con forza.

Perché, oltre ad avere un grande passato dietro le spalle, l’educatore deve saper guardare con fede e con speranza al futuro. Se non il nostro, quello di quanti verranno dopo di noi.

Una serie di iniziative punteggiano l’anno corrente. Ne daremo conto ai lettori in successivi step di cronaca.