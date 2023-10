INVIATO CITTADINO Sala dei Notari. Lectio Magistralis di Vittorio Sgarbi, su “Arte e Vecchiaia”

Medicus 2023. Per celebrare la giornata internazionale dell’anziano. Una conversazione – quella del critico ferrarese, oggi sottosegretario – che fa seguito a un proficuo dialogo intessuto coi monsignori Vincenzo Paglia e Rino Fisichella.

(Foto Sandro Allegrini)

Il tema della vecchiaia costituisce un banco di prova per gli individui e per la società.

Prima di entrare nel discorso arte-artista-vecchiaia, Sgarbi propone riflessioni di carattere sociale e antropologico su rapporti di coppia giovane-anziano/a, in riferimento a temi come interesse economico, prestigio, saggezza. E la bellezza proposta come parametro valoriale in àmbiti quali moda, cinema, società.

Si sofferma quindi sulle figure familiari, specialmente su quella del padre e sui quattro libri da lui scritti in età avanzata, tra i quali spicca Lei mi parla ancora, da cui Pupi Avati ha tratto un bel film che spazia tra biografia e riflessione esistenziale.

Quindi l’annuncio di una mostra alle Scuderie del Quirinale, per il 2025, sul tema della vecchiaia.

Quale il nome da scegliere? Non parole come “morte/vecchiaia”, poco attrattive o addirittura capaci di provocare repulsione. La scelta – a nostro avviso incongrua – è caduta sul titolo In extremis.

Smentire il brocardo senectus ipsa morbus (di Terenzio). Vittorio Sgarbi, propone esempi dalla produzione di conclamati artisti, offrendo riflessioni e confronti su una serie di opere realizzate in gioventù e in vecchiaia dal medesimo artista.

Dal fisico al metafisico, dalla classicità e dall’equilibrio al disordine e all’evanescenza, dalla concretezza della forma all’informale.

Gli esempi sono tratti dalla produzione di Tiziano, Caravaggio, Guido Reni, Claude Monet, Giorgio Morandi, Balthus.

Ma soprattutto Michelangelo. La prova più convincente risiede nelle due Pietà realizzate da Michelangelo: quella che produsse poco più che ventenne e la Rondanini, alla quale lavorò fino a pochi giorni dalla morte.

Differenze di stile, ma anche di contenuti: dalla levigatezza all’incompiuto, dal realistico al simbolico, dalla perfezione alla scarnificazione.

Col che si dimostra che l’arte non invecchia. E che, anzi, l’artista si proietta in una dimensione “altra”, rispetto a quella della pura fisicità. Esplorando territori che attengono alla riflessione sull’eterno e sul senso della vita.

PS. Numero 1. Caro Vittorio, se le parole “vecchiaia/morte” nel titolo della mostra ti sembravano repulsive o iettatorie, credo che la scelta di In extremis sia addirittura peggiore. Valendo “in fin di vita/nel momento di morire”. Evocando, insomma, l’estrema unzione, il passaggio irreversibile. Ripensaci!

PS. Numero 2. L’assegnazione del premio Gentile da Foligno a Brunangelo Falini è strameritato. Non posso dimenticare di averlo avuto, sebbene per breve tempo, quale allievo al liceo Mariotti. È una medaglia che porto all’occhiello. E mi sento, si parva licet, partecipe della sua (meritatissima) gloria.

PS. Numero 3. L’intervento di Sgarbi è stato fortemente disturbato – e se ne è lamentato – da una manifestazione della Rete antiviolenza sulle donne. Manifestazione legittima, anche se rumorosissima (con suono di tamburi, danze e proclami). La cosa da evitare consiste nella contemporaneità dei due eventi. Toccava pensarci.