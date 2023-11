INVIATO CITTADINO Robusta riqualificazione immobiliare all’intersezione tra via Fabretti e via del Fagiano

Ricordando la demolizione della chiesetta della Madonna del Pianto e dirigendosi in zona Elce passando per piazza dell’Università

C’è un piccolo edificio che divide le due strade: una scende dall’antica via dei Condotti e porta, di pari passo con l’acquedotto di Bevignate, verso le scalette di via Appia. L’altra tira dritto verso via Innamorati.

Il fabbricato portava i segni di decenni di trascuratezza e chiedeva apertis verbis un intervento. Che è ora arrivato col rifacimento del tetto e della facciata, sbrecciata e con l’intonaco in degrado.

Una ditta è al lavoro e lo sarà presumibilmente fino a tutto gennaio.

Proprio sul punto divisorio delle due strade c’è il barbiere Walter Manuali, poco più avanti una pizzeria e Geologia.

Sarà di notevole utilità il miglioramento estetico e funzionale dell’edificio.

Intanto, ovviamente, dato l’ingombro delle impalcature, non si passa coi mezzi.

I pedoni possono transitare con prudenza. E non sono pochi. Perché da qui si sale verso viale Zeffirino Faina, le Case Operaie, l’ex studentato, l’Adisu, Porta Sant’Angelo.

PERUGINERIE. Ricordando Aldo Piccini e Sandro Penna. Ha quasi dell’incredibile ricordare che per la stretta via del Fagiano passavano un tempo dei camion per il trasporto di mezzi e materiali dell’industria metalmeccanica Piccini. Il semplice fabbro artigiano Aldo Piccini fondò nel secondo dopoguerra, nei vasti locali della Mercanzia, questa industria in città per la produzione di gru, betoniere e attrezzature per l’edilizia. L’azienda sarebbe fiorita trasferendosi poi nella sede attuale (sebbene con una nuova proprietà). Oggi quei locali con accesso in via del Fagiano sono in abbandono ed è stata più volte avanzata l’idea di un loro utilizzo come rimessa-garage (funzione che ebbe e che in parte conserva). Sarebbe sufficiente a risolvere tutti i problemi di mancanza di aree di sosta per il borgo di Porta S. Angelo.

E, al civico 21 di via del Fagiano, abitò il poeta perugino Sandro Penna. Che ricorda gli sguardi appassionati, lanciati verso gli allegri operai che entravano in officina. Una prosa e una poesia senza tempo, capaci di eternare anche un vicolo che non vede mai il sole.