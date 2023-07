INVIATO CITTADINO Rivedere il Perugino ‘come non l’avete mai visto’ è pur sempre un’emozione

Repetita iuvant, specie quando oggetto della ‘ripetizione’ è il mèjo. Ossia Pietro Perugino da Città della Pieve, i cui resti riposano in quel di Fontignano.

È questo l’anno peruginesco e lo Studium ha deciso di celebrarlo attraverso un’iniziativa facente capo a Cristina Galassi, col convinto appoggio del Magnifico Maurizio Oliviero, con la complicità del Comune di Perugia, attraverso il suo sindaco Andrea Romizi, e col contributo (una mano al cuore e una al portafogli) della Fondazione Perugia.

Sinergia più persuasa ed efficace non si poteva trovare.

Lo si capisce dagli interventi del Magnifico che sottolinea come il connubio di antico e moderno, di stilemi pittorici rinascimentali, proposti con tecnologie ultramoderne, rischiasse di involgarirsi. Ma così non è stato.

E rimarca la propria soddisfazione il sindaco, a sottolineare come la città non sia mai stata così viva e pulsante di felice sintesi tra storia e identità.

La Galleria, il restauro del monumento ai Giardinetti, la mostra Nero Burri Perugino a Palazzo Baldeschi… e tanto altro, sono tutti fattori che costituiscono una perfetta occasione di rigenerazione civile e culturale. In nome e memoria di Pietro, il miscredente in grado di magnificare, come nessuno prima, la figura di Maria e dei Santi.

(Foto Sandro Allegrini)

A Cristina Galassi il compito di sottolineare le direttrici dell’iniziativa, in grado di coniugare gli assi portanti, tripartiti, della mission dell’Università.

Rinfresco molto partecipato (affidato agli impareggiabili Granieri, coppia bellissima ed efficiente) e poi tutti in piazza a (ri)vedere mirabilia.

Anche quelle opere che furono preda della ‘gallica rapina’, riunite per l’occasione e miracolosamente tornate, vive e pulsanti, a scorrere sulla facciata della vanvitelliana Chiesa dell’Università. E dentro Geologia, per la parte murale.

Serata memorabile. Perugia über alles. E Pietro Perugino sugli allori.