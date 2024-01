INVIATO CITTADINO Rimossa l’edicola di giornali in piazza Danti

Ormai il processo è inarrestabile. Il destino delle edicole pare definitivamente e irreversibilmente segnato.

Ne restano pochissime in tutta la città.

Nell’acropoli in via Fani, all’intersezione col corso, e in piazza della Repubblica. Poi, occorre scendere in via dei Priori, vicino alla piazzetta Santo Stefano.

All’Elce un deserto, delle tante che ce n’erano.

Idem a Porta Pesa e piazza Grimana. A Monteluce è necessario arrivare giù in via Eugubina.

Stessa sorte, appunto, era toccata a quella di piazza Danti, da tempo chiusa e ormai diventata inutile, rugginosa, decisamente inguardabile.

Ieri un mezzo idoneo l’ha presa su e portata via. In discarica. Con dispiacere.

Almeno quella di Ugo, tra via Pinella e piazza Matteotti, è su nell’eugubino, divenuta polo di meditazione per spiriti solitari. Su iniziativa di Gustavo, un “duro” dal cuore poetico e tenerissimo.

Gianluca Papalini, onnipresente, ha voluto immortalare questi momenti e ce ne ha girate le foto. Ci siamo passati ieri sera. Quel buco, quel muro, quel senso di sconfitta ci hanno comunicato abbandono e delusione.

Non accade solo a Perugia, è vero. Ma quello che accade a Perugia ci fa tanto più male. Tanto.

(Foto Gianluca Papalini)