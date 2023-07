INVIATO CITTADINO Ricorre, oggi 17 luglio, il terzo anniversario dalla scomparsa di Giuseppe Fioroni

È venuta a mancare una figura di riferimento della civitas perusina. Una persona dalla quale abbiamo molto appreso in termini di cultura e umanità. Impossibile dimenticare le situazioni che hanno coinvolto tanti di noi.

In privati contesti, ma anche nella sua Galleria Artemisia di via Alessi, affidata a Rita Giacchè, compagna di avventura artistica ed esistenziale.

Tante le cose che Peppe ha donato alla città: il Grifo sulla Settevalli, il Gallo di Corciano, la ceramica “felliniana” di piazzetta del Duca. Opere di chi sapeva fare e pensare in grande. Ed essere veramente grande.

E generoso. Perché tale è chi non ostenta ma fa. Penso solo al Malawi, diocesi di Chipini, con la creazione della scuola di arti e mestieri, in memoria della figlia prematuramente perduta.

Peppe è stato una summa ineguagliabile di pittore, scultore ceramista, scrittore, versatile suonatore polistrumentista, demoantropologo, depositario di saperi iniziatici, business man, gourmet raffinato, enologo di vaglia, bon vivant. E tanto altro.

Stargli vicino forniva calore, amicizia, sicurezza.

Tanti i ricordi personali. In primis il Premio alla cultura che la mia Accademia del Dónca e l’Assessore Leonardo Varasano ebbero la felice intuizione di conferirgli.

Come la straordinaria partecipazione al mio Pinocchio in perugino, teatralizzato. Con lui a fare Mangiafuoco, col cappellaccio e la fisarmonica (foto). Peppe recitava d’impulso. E non c’era verso di fargli ripetere le battute precise. Ogni volta le reiventava: sempre più argute. E mia moglie Rita, che suggeriva dietro le quinte, anziché arrabbiarsi ne rideva di gusto.

Ricordo con strazio quella bara procedere verso il crematorio con sopra il tuo cappello colorato. Un fuoco acceso, metafora di una combustione che non distrugge, ma eterna. Un corpo e uno spirito che si elevano in una ideale ricerca di eternità. Questo piace pensare a quanti lo hanno amato.

Grazie, Beppe, per quello che ci hai dato. E che continui a donarci nel ricordo di ciò che è stato. Perché la memoria è il paradiso dal quale nessuno potrà mai cacciarci. Mai. Finché vita ci sarà.