INVIATO CITTADINO Ricorre il decimo anniversario dalla scomparsa di Fernando Grillo (1945-2013)

Genialità e stravaganza. Posso ben affermarlo per essergli stati amico ed emulo.

Fernando è stato contrabbassista e compositore, protagonista indiscusso della musica nel XX secolo, in grado di creare una nuova letteratura per il contrabbasso solista.

Era capace di esperimenti, invenzioni, ‘sculture sonore’. Producendo timbri mai uditi e meravigliando il mondo.

Nella sua musica la gestualità ebbe un ruolo molto importante: qualcuno l’ha definito addirittura il sacerdote o – come ha fatto Stockhausen – “il Buddha del contrabbasso”.

Si diplomò qui a Perugia, nel cui Conservatorio era considerato quanto meno uno stravagante.

Ha studiato contrabbasso con il M° Corrado Penta e violoncello con il M° Amedeo Baldovino, diplomandosi a pieni voti e con menzione di merito nel 1970.

È stato Primo Contrabbasso solista della “Orchestra da Camera di Perugia” svolgendo un’intesa attività concertistica sotto la direzione di riconosciuti Maestri.

Non si contano i premi ricevuti.

È stato protagonista, con Marcel Marceau, nel film “Elogio della pazzia” di Roberto Aguerre alla Biennale di Venezia 1985.

Titolare della Cattedra di Contrabbasso presso il Conservatorio di Musica di Stato “Santa Cecilia” di Roma.

È stato docente, dal 1984 al 1994, allo “Internationale Ferienkurse für Neue Musik” di Darmstadt e ha tenuto corsi d’interpretazione e master class in Europa, America latina e Asia.

È stato Presidente della “Scuola Internazionale d’Alto Perfezionamento Musicale”.

Nel 1996 ha ottenuto lo “Stipendium” della DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), quale artista straniero, invitato a risiedere a Berlino.

Nel settembre 2001 ha inaugurato con Carmelo Bene il Festival “Carmelo Bene Arte”.

Ancora nel 2001 la rivista “The Wire” ha recensito il CD “Fluvine” con sue composizioni, Edizioni Ampersand, come primo nella lista dei 20 CD di musica classica contemporanea più venduti negli Stati Uniti d’America e Regno Unito.

Nel 2004 a Roma, in Campidoglio, con il Patrocinio della Fondazione Carmelo Bene, ha presentato con Davide Riboli, in prima esecuzione assoluta e con sue musiche originali, l’opera poetica “l mal de’ fiori” di Carmelo Bene.

Qualche spiegazione. Perché emulo, perché amico.

Emulo. Perché nutrivo una passioncella per il contrabbasso. Facevo il ginnasio ed ero molto impegnato. Fui perciò inserito come uditore, dietro suo consiglio. Per la mia indisciplina, fui cacciato alla seconda lezione (pretendevo di toccare le corde con le mani e non con l’archetto).

Amico. Ci frequentavamo. Mi piaceva quel suo essere sempre stralunato, portare quella barbona nera, parlare poco, anche se interrogato. Un evento che segnò la vita di Fernando fu la perdita improvvisa di una ragazza che amava. Ricordo che ci obbligava a fare delle sedute spiritiche in cui si diceva in contatto mediatico con lei ed entrava in trance. Lo vidi con la bava alla bocca e mi spaventai tanto che me la svignai e non volli più tentare l’esperimento.

Questo il ricordo di Fernando. Ci siamo persi di vista dalla fine degli anni Sessanta. Ma per me è rimasto sempre “quel matto di Fernando”.