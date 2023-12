INVIATO CITTADINO Ricordando Virgilio Coletti, intellettuale e gentiluomo

Dieci anni fa, in occasione del 40.mo anniversario dalla morte, la città di Perugia onorava il giornalista e scrittore con l’intestazione della rotatoria in zona San Marco, dopo il Pam. Mi onoro di esserne stato il promotore con la mia Accademia del Dónca, saldo presidio di convinta peruginità.

All’inaugurazione della rotatoria, con al centro una splendida scultura di Pilade Trabalza, erano presenti amici e colleghi. Tra essi Bruno Brunori che lo ebbe al suo fianco a “La Nazione”. Giornale in cui i Coletti sono presenti con la terza generazione: dopo il figlio Domenico (Mimmo), la nipote Sofia.

Piace ricordare Virgilio Coletti per la sua rubrica, arguta, corrosiva e puntuta, Soste in città, sulla quale apponeva lo pseudonimo di Euliste, nome del mitico fondatore della Vetusta, ritratto anche in una delle formelle della Fontana. Quasi a voler significare che, contro mode e modi da stigmatizzare (senza sterile moralismo), occorreva una vera rifondazione del costume e degli stili di vita di tanti concittadini. E della politica in special modo.

Coletti si adoperò per evidenziare la distanza esistente tra buoni propositi e maldestre realizzazioni. Lo fece valendosi di una buona dose di ironia. Dote ampiamente ereditata dal figlio Mimmo che ritengo uno dei più formidabili maestri di penna e di pensiero. E di cui mi onoro di essere amico.

La rotonda, trafficatissima, è sulla strada per San Marco a seguire quella dei Rimbocchi, intestata a San Giovanni Paolo II, e quella adiacente al Pam, intitolata al critico perugino Walter Binni.

La scultura di Trabalza è un foglio in acciaio inox che rappresenta, metaforicamente, due pagine aperte di un quotidiano, in riferimento all’attività giornalistica del noto personaggio.

L’opera ruota col vento e allude al precursore del volo Giovan Battista Danti, di cui, nella circonferenza del basamento in mosaico, riporta i nomi da lui attribuiti ai vari venti.

Coletti proveniva da un’antica famiglia perugina e affiancava all’attività di responsabile dell’ufficio pubblicità della Perugina, quella di giornalista e critico d’arte.

Amico di Gerardo Dottori, Francesco Santi, Uguccione Ranieri di Sorbello, Francesco Siciliani, donna Alba Buitoni, Coletti fu sempre vicino agli Amici della Musica e alla Sagra Musicale Umbra.

Ho un ricordo personale che lega Coletti alla critica letteraria, che coltivò intensamente accanto a quella musicale e artistica.

Il poeta perugino Bruno Dozzini mi consegnò una serie di fogli dattiloscritti in cui Coletti aveva compiuto una disamina attenta e raffinata della sua poesia. Decidemmo di pubblicarla da Guerra, ma quel piccolo capolavoro venne perduto. Anche se confesso che misi a frutto alcune delle significative osservazioni che avevo tratto dalla sua lettura. Me ne servii per il mio ampio saggio Temi poetici in Bruno Dozzini che pubblicai da Guerra (editore di riferimento di Bruno) nel 2002 con in copertina Vortice, incisione di Giovanna Bruschi.

Ecco qualcuna tra le tante ragioni per le quali vale ancor oggi la pena di ricordare il nome e la memoria di un personaggio di questa portata.