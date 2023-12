INVIATO CITTADINO Ricordando Sergio Ragni, artista e intellettuale, a dieci anni dalla morte

Classe 1935, scrittore, regista, formatore di giovani talenti, amante della sua Perugia. Se n’è andato il 26 luglio 2013… ma nessuno pare ricordarsene.

Una presenza/assenza, quella di Sergio, che si fa sentire con una forza immutata.

Ricordando quanto ha fatto per la sua città. A far capo dalla fondazione dell’Associazione Fontemaggiore, nata sulle soffitte di Palazzo Manzoni.

E poi il CUT (Centro Universitario Teatrale, di Roberto Ruggeri) che impreziosì di una valenza pedagogica straordinaria, formando generazioni di giovani talenti. Tra i quali voglio citare Ciro Masella e Valter Corelli che lo seguirono, anche in veste di estimatore e amico, frequentandolo non solo nelle sedi teatrali, ma anche nell’abitazione di via Cialdini.

Impossibile non ricordare il ruolo di innovazione rivestito nel Teatro in Piazza, con attori come Gabriele Lavia, Antonio Salines e altri che seppero far tesoro del suo insegnamento.Sergio fu persuaso portatore di un impegno politico di marcata caratura antifascista, condiviso con l’amatissima moglie Eleonora Mosconi.

Nella attuale ricorrenza del centenario di don Lorenzo Milani, mi viene in mente che fu proprio Sergio, insieme a Giampiero Frondini, a farcene conoscere la pagina e condividere gli ideali in un indimenticabile incontro alla Rocca Paolina.

Sergio fu autore di libri memorabili. Spicca il primo, Lares Familiares, una biografia personale e familiare di grande intensità. Aggiungo Malacucina (coi disegni di Dario Fo) in cui riesumò creativamente le Cronache di Ariodante Fabretti inventando il personaggio, picarescamente perugino, di Tauccio, furbo popolano che tira le fila della narrazione.

Infine Sabato giudeo ucciso di venerdì santo con al centro la figura di “indagatore” del giurista Bartolo da Sassoferrato. Per quel libro mi chiese la consulenza relativa alla trascrizione grafica delle parti dialogiche in lingua perugina. La morte gli impedì di vedere il libro stampato e di intraprendere iniziative pensate e concordate.

Scrisse anche di teatro con Antigone ancora e Processo a Tartufo. Tante le regie, le iniziative di attiva politica culturale. Sempre con tono educato e civile, ma risoluto.

In occasione di una storica ricorrenza, gli chiedemmo di scrivere un testo per l’Antica Società del Gotto di Fontenuovo che mise in scena in Sala dei Notari col comune amico Valter Corelli.

A suo nome è intestato il Centro Studi “Sergio Ragni” del TSU al Morlacchi.

Era il luglio 2013 quando, di ritorno da una lezione tenuta all’Università per Stranieri in Palazzo Gallenga-Stuart, lasciò questo mondo.

Ricordo che Eleonora, conoscendo la mia affezione per il caro Sergio, mi chiamò immediatamente. Mi precipitai a casa sua dove trovai, oltre a Eleonora, l’amico Trottolini, con cui piangemmo un comune sodale.

Era bello anche da morto, Sergio, elegante, nella sua giacca bianca. Aveva il viso atteggiato al sorriso. Lo stesso con cui lo conoscevo da interlocutore affettuoso. Sento ancora la sua voce al telefono: Ciao, sono Sergio, scusa, volevo… e poi la sua discrezione che cominciava sempre col “che ne pensi…?”. Uno che sapeva ascoltare, che consultava, che ti faceva sentire importante, prezioso, esclusivo.

Ora è tempo di adempiere una promessa, da parte dell’Amministrazione comunale, e in specie a cura dell’Assessore alla Cultura Leonardo Varasano. La questione è stata già materia di un’interrogazione stimolata da una nostra presa di posizione.

È ora di dare seguito a quell’impegno. Consistente nell’aggiungere alla dedica, sopra quella targa di plexiglas a sinistra dell’ingresso di Palazzo Della Penna, la data di nascita e di morte (1935-2013). Non per noi che lo abbiamo conosciuto. Ma a futura memoria. Per coloro che verranno.

Strettamente personale. Con Sergio, oltre che amici, siamo stati colleghi di insegnamento. Facemmo cose sperimentali, sempre con grande impegno e divertimento. Delle numerose battaglie, anche pedagogiche, tante ne abbiamo perse. Ma non sono state fatte invano. Credo che, insieme, saremmo pronti a rifarle.

