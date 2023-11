INVIATO CITTADINO Ricordando Paolo Vinti… con emozione ‘altissima’

Un personaggio che ha attraversato gli anni, fra il secondo e il terzo millennio, con una capacità critica rarissima e preziosa.

Provocatore logico-filologico/politico-filosofico. Sempre fuori dal coro.

Senza temere critiche, anzi: stimolandole. Per il gusto di farlo. Sbeffeggiando l’omologazione e il conformismo.

Un suo vezzo era quello di chiamare certe persone Maestro. Confesso di essere appartenuto al novero di costoro. Consapevole del fatto che c’erano, nell’uso di questo termine, tanta ironia e complicità.

Tu passavi per il corso e lui, dal tavolino del Medio Evo, ti apostrofava così col sorriso. Sornione, tipicamente perugino.

Un pomeriggio, al Morlacchi, durante un incontro con la compagnia in scena, prese la parola, rivolgendosi a Gabriele Lavia. Pose una domanda delle sue: rinturcinata, con tanto di “geografia morale”, lotta di classe, sudamerica, rivoluzione, mercato culturale…

Lavia restò interdetto e chiese di ripetere.

Paolo se ne andò sogghignando. Tanto, ormai, la sua “provocazione” l’aveva fatta.

Era un “provocare” quello di Paolo, filologico. Cioè PRO-VOCAVA, chiamava in causa, invitando a uscire dalle convenzioni ed esternare le proprie convinzioni. Come faceva lui abitualmente.

Le sue declamazioni facevano il paio con quelle di Straccivarius (all’anagrafe Silvano Cenci), musicista, poeta, perdigiorno intelligente, teatrante, performer, scrittore, ‘matto’ che piacque a Fellini e a Eduardo, col suo Cuore rivelatore da Edgar Allan Poe. Morto, come sempre accade ai poeti e ai sognatori, in povertà e solitudine, vittima orgogliosa della propria diversità.

Anche Paolo è stato un diverso, portatore di un diverso sentire, giocoso e serissimo allo stesso tempo. Ma diverso per libera elezione. Con ostentata sicurezza.

Ricordo quando l’Amministrazione del periodo voleva dedicargli un monumento speciale che lo effigiasse seduto a un tavolino…

Personalmente la giudicai una solenne sciocchezza. E lo dissi, more solito.

Meglio, molto meglio, più economica ed efficace, quella installazione a destra dopo l’ingresso di Palazzo Della Penna (“Io sono Paolo Vinti”, 2011, di Daniele Pampanelli). Rappresenta uno specchio con, a una certa altezza (che potrebbe essere quella del collo di chi guarda), un paio di cravatte non annodate. Alla maniera di come le portava Paolo. [Mi si dice che una volta qualuno le sottrasse: prova inconfutabile dell'insipienza e della vigliaccheria umana].

Una suggestione forte, un rispecchiarsi in Paolo. Che continua a vivere nel cuore e nella mente di quanti lo hanno conosciuto. Ma che incuriosisce anche chi non ha avuto la sorte d’incontrarlo.

E quel ritratto in via Cartolari, opposto alla Bottega del sarto Tommaso Mencaroni e dell’ex giornalaio Binucci, lo racconta in modo esemplare.

Tanto che, per i ragazzi di Fiorivano le Viole, ma anche per tanti perugini, quello è lo Slargo Paolo Vinti. Qualcosa di più della targa che il Comune ha voluto apporre a perenne memoria.

E, tanto che c’eravamo, non sarebbe stato male intestargli direttamente lo Slargo. Che tanto, ormai, lo chiamiamo così.

Caro Paolo, ogni volta che passeremo di lì, ti rivedremo effigiato in ritratto e ricordato in questa targa apposta ieri.

E lo faremo con emozione… altissima.