INVIATO CITTADINO Riaprire la chiesa del Carmine di via Imbriani, scrigno di arte e devozione

Mancano i sacerdoti, sono pochi i fedeli? Tutto vero. Ma abbandonare una chiesa di questo livello è inaccettabile.

Buona notizia. Un rumor, attribuito al vicario generale, fa cenno a una possibile riapertura, molto attesa dai perugini.

Anche perché si tratta di una chiesa antichissima, risalente al secondo Duecento (lo testimoniano i resti lungo la laterale via Abruzzo) e fatta ricostruire un secolo dopo dai Carmelitani.

Numerose le opere d’arte conservate e gli affreschi di pregio.

La Chiesa era famosa per il Gonfalone della Madonna del Carmine, attribuito alla scuola di Benedetto Bonfigli. Il processionale proponeva la ‘Madonna dell’umiltà’, ossia la Vergine seduta su un cuscino nel prato fiorito, non in trono.

Celebre anche l’organo della controfacciata e le statue lignee dei dodici Santi dell’Ordine Carmelitano.

La non agibilità ha indotto, ormai da alcuni anni, a celebrare la Festa della Madonna del Carmelo nella vicina Santa Maria Nuova (via Pinturicchio). Fu un’iniziativa attivata da don Mario Stefanoni e proseguita fino ad oggi. Anche con don Calogero di Leo. Adesso, dopo il suo trasferimento in quel di Brufa… chissà!

L’annesso convento trecentesco, demanializzato dopo l’Unità, è utilizzato come sede della Scuola Materna Santa Croce, da cui il nome di ‘via dell’Asilo’.

Poco distane dalla chiesa, in via Imbriani, è l’ex Oratorio dei Santi Simone e Giuda, che oggi ospita la Mensa dei Poveri “Don Gualtiero”, intestata al cardinale Bassetti.

Un insieme di fede, cultura, solidarietà. Da riattivare.