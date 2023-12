INVIATO CITTADINO Riapre l’Augusta, ricordando Mario Roncetti

Finalmente terminati i lavori che sembravano non finire mai. Ma si trattava di mettere in sicurezza lo storico Palazzo Conestabile della Staffa. Dove la 'Napoleona' (Maria Bonaparte Valentini) faceva combutta coi patrioti nel suo salotto libertario.

Ora riapre l’Augusta, creatura del bibliofilo/bibliomane Prospero Podiani, insieme alla ex chiesa di S. Angelo della Pace, antico luogo di disegnatori ai primordi della nostra Accademia di Belle Arti, che allora si chiamava “del Disegno”.

Oggi è la Sala Binni e, nel 2009, faticammo non poco (col figlio Lanfranco e il silente assenso della vedova Elena Benvenuti, quasi centenaria) a intestarla al perugino Walter Binni, persuaso capitiniano, politico e letterato, che fece parte della Costituente e lasciò scritti memorabili rivoluzionando l’approccio con la pagina leopardiana.

Lasciando anche alla regione, che lo girò al Comune, il suo ingente patrimonio librario. Che l’indimenticabile Serena Innamorati ebbe cura di sistemare sicut erat in Augusta.

Ora l’Augusta e la Sala Binni riaprono con un evento dovuto e memorabile.

Difatti, giovedì prossimo (7 dicembre) alle 16:30 verrà presentato il volume “Mario Roncetti”, a cura di Mirko Santanicchia e Mario Squadroni, edito dalla Deputazione di storia patria per l’Umbria.

Il libro esce nella collana Nomina Sacra, voluta dall’allora nostro presidente Attilio Bartoli Langeli, che volle dedicare il primo volume a Roberto Abbondanza.

Doppia festa, dunque, perché Mario è stato direttore dell’Augusta nel ventennio 1974-1994. Oltre che Presidente della Deputazione nel periodo 1996-2000, seguito a ruota dall’amico comune Attilio Bartoli Langeli.

Quello che ha fatto Roncetti per la biblioteca cittadina meriterebbe un’enciclopedia. Ne so qualcosa perché, dopo averlo ammirato come uomo di cultura, ebbi il privilegio di averlo per amico e di conoscere tante sue avventure di studio e di lavoro. Appena pronta una sua pubblicazione, correva a donarmela.

Detto tra noi. Ricordo Roncetti, già maturo, quando frequentavo la Sala Conestabile, da laureando sul manoscritto Perusinus Graecus 571, Prosperi Podiani et amicorum (contenente la trilogia bizantina eschilea, con gli scolii del grammatico Johannes Tzetzes). Mario era cortesissimo, sollecito, ma anche fermo: mi ricordava di non toccare a nudo le pagine, ma di girarle coi guanti. Era poi prodigo di consigli e suggerimenti, tirando giù il colossale dizionario Forcellini e il Du Gange (reperibili solo all’Augusta).

Ricordo anche che Mario era attivo anche quando l’Augusta stava in Palazzo dei Priori, nelle sale dell’Attuale Galleria Nazionale. Allora giovane, sempre puntuale, diligente.

Una figura da ricordare. A soli due anni di distanza dalla sua dipartita. Che fu esiziale per noi e per la cultura.

Sull'altissimo profilo morale di Mario, lascio il giudizio a quanti lo hanno conosciuto e amato.