INVIATO CITTADINO Riapertura della riqualificata scuola primaria Ciabatti e il balletto delle intestazioni

L’inaugurazione odierna della riqualificata Scuola Primo Ciabatti consente un interessante excursus storico che ne racconta l’evoluzione del nome: da Littorio a Lamberto Fruttini, a Primo Ciabatti. Per non dimenticare.

C’era una volta il Littorio, come si chiamò la bella scuola alla Pesa, realizzata in perfetto stile razionalista fascista. Tanto che, per i meno giovani, quell’edificio viene ancora evocato come “Scuole del Littorio a Porta Pesa”.

Riprendo la vicenda da una nota dell’amico Rino Fruttini, legato alla questione da storie di famiglia.

(Foto Rino Fruttini e Sandro Allegrini)

Racconta: “Emblematica è la memoria della intestazione a personaggi che dovevano rimanere nella evocazione storica del popolo perugino per le loro gesta di coraggio, intelligenza, capacità, onestà. A mo’ di esempio, soprattutto per le nuove generazioni degli alunni di tale plesso scolastico”.

E veniamo alla storia di famiglia. “In epoca fascista, appena tre anni dopo l’inaugurazione della nuova scuola elementare, un tragico episodio nei cieli di Spagna segnò la morte eroica di mio zio Lamberto Fruttini, capitano d’aviazione”.

Il “chi era” di Lamberto. “Mio zio era un esempio di coraggio e dedizione alla Patria. Ho avuto modo di verificarne i pregi nelle ricerche per i testi dei miei libri, presso l’Archivio di Stato di Roma”.

Un “ragazzo del ’99”. Fu aviatore e legionario. “Era un ‘ragazzo del ’99’ e, a 18 anni non ancora compiuti, nel 1917 partì per il fronte della Grande Guerra. In pochi mesi acquisì il brevetto di pilota, che utilizzò poi come legionario a Fiume, a fianco di Gabriele D’Annunzio nella Marcia di Ronchi del 1919, per rendere Fiume città libera e repubblicana”.

Un’entusiastica esperienza anarchico-futurista, di fede libertaria che durò poco più di un anno. Ma il navigare nei cieli liberi e fantastici rimase la sua passione unica e avventurosa.

Capitano d’aviazione e volontario in Spagna. “Da capitano della Regia Aviazione, fu volontario in Spagna, a combattere per evitare che quella nazione cadesse nella dittatura comunista. Ma l’aereo venne colpito dalla contraerea nemica”.

Medaglia d’Oro al valor militare. “Il suo coraggio ed altruismo lo portarono, in quel tragico frangente, a paracadutare tutto l’equipaggio oltre le linee nemiche. Solo lui e il secondo pilota non riuscirono a salvarsi. L’eroico episodio venne ritenuto degno di medaglia d’oro alla memoria”.

“Da qui l’intestazione a mio zio della scuola del Littorio di Porta Pesa ad esempio di coraggiosa dedizione alla Patria”.

Poi il crollo del Regime e il cambio di nome alla scuola. “Dopo tre anni, sopravvenne la disastrosa seconda guerra mondiale. Il fascismo, con la sua dittatura progressiva e omertosamente invasiva, su tutti gli ambienti, ne fu la causa. Il Popolo italiano ne comprese, sebbene in grave ritardo, le gabbie negazioniste di ogni libertà. E fu la guerra civile”.

Scattò la legge del contrappasso. “Gli epiloghi, per la storia della scuola del Littorio, furono la cancellazione della sua intestazione a mio zio Lamberto e, quasi per una forma di “legge del contrappasso”, la scuola venne dedicata ad una vittima della guerra civile: Primo Ciabatti”.

Chi era Ciabatti. Un giovane perbene, formatosi alla scuola antifascista di Capitini e poi convintamente comunista: Fu tra i primi a passare alla clandestinità e alla lotta partigiana, insieme all'amico Riccardo Tenerini. Per la dura vita alla macchia si ammalò”.

Il 7 maggio del 1944 i tedeschi lo trovarono, convalescente, in una casa di contadini nella campagna di Cagli, e lo trascinarono via: durante il tragitto, lo uccisero con una sventagliata di mitra”.

La morale da trarre da tali episodi è solo una. Afferma decisamente l’amico Fruttini “L’eroismo dei personaggi in causa rimane integro, nella loro onestà e fede ai loro valori. Mentre la valutazione che ne ha tratto l’istituzione di governo cittadino resta, nella sua prospettiva storica, strumentale e di parte”.

Alterna vicenda delle umane sorti. Per Piazza Matteotti si può narrare una storia analoga. Anzi: ancora più intricata.

La medaglia del Duce e la pecunia doloris alla famiglia. Benito Mussolini consegnò al Balilla Franco Fruttini, figlio di Lamberto, la medaglia d’oro alla memoria del padre. Provvide una pensione e un consistente aiuto economico, utilizzato per la costruzione di un villino (Villino Lamberto), al civico 1 di via Annibale Brugnoli (in foto) dove risiedette la famiglia e anche il nipote Rino, che ci ha fornito conoscenze e materiali per questo servizio.

Anche la piazza di Monteluce fu intestata a Lamberto Fruttini. Poi, la damnatio memoriae e il conseguente cambiamento di nome.