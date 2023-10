INVIATO CITTADINO Riaperta la scuola… il Museo del Giocattolo fa una mostra in tema

Il fondatore, Luciano Zeetti, non perde occasione per regalare alla città i materiali usciti dal cilindro magico di una passione generosa e sconfinata.

(Foto Sandro Allegrini)

Ed ecco comparire banchi e lavagnette d’antan, pallottolieri usciti dai radar del costume, ormai orientato all’elettronica e dimentico dei quaderni neri con in fondo la tavola pitagorica cui ricorrere da parte di chi scordava la difficile tabellina del 9.

Sussidiari, abbecedari come quello di Pinocchio, burattino bugiardo impenitente.

Questo, e molto altro, conserva per tutti noi Luciano Zeetti.

Compresa una frase del Maestro Manzi (foto), quello di “Non è mai troppo tardi”, che insegnava alla tivvù l’abbicì agli analfabeti. Per offrire una speranza, per non far sentire i poveri “meno uguali” degli altri.

La frase recita: “Non rinunciate mai, per nessun motivo, sotto qualsiasi pressione, ad essere voi stessi”.

Da iscrivere a lettere di bronzo sul frontone del tempio di Delfi. Come sulle nostre coscienze.