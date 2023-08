INVIATO CITTADINO Pavimentazione lapidea nel tratto iniziale di corso Vannucci

Finalmente un intervento lungamente atteso. Quella superficie decorticata/delapidizzata/cementificata non si poteva più vedere.

(Foto Sandro Allegrini)

Il fatto è che vi sono stati ben tre interventi nella zona adiacente alla scalinata dei Notari.

Prima – verso la metà di giugno – ­ la rottura e conseguente sostituzione del collettore che vantava molti decenni di vita e non ne poteva proprio più.

In una di queste occasioni il reperimento del “messaggio in bottiglia” che tanti lettori ha attirato su queste colonne

Poi lo sfaldamento della vecchia tubazione che adduceva il prezioso liquido in uno dei negozi che vende cioccolato e norcinerie.

Infine ancora infiltrazioni d’acqua nei negozi al pianoterra con un ulteriore rottura di lastre.

La zona piuttosto ampia era stata tamponata con del semplice cemento, mancando la necessaria dotazione di lastre di pietra serena scalpellata. In armonia col resto della pavimentazione del Corso.

Ora la materia prima è finalmente arrivata. Da qui l’operazione in corso con l’apertura di un cantiere che conta un numero adeguato di uomini e mezzi in piena attività.

Nota dolente sulle condizioni della pavimentazione. Viene da più parti segnalata la condizione di notevole e progressivo degrado della pavimentazione del Corso. È una circostanza sotto gli occhi di tutti. Di chi la colpa? Numerosi e concomitanti i fattori che accelerano il deterioramento. Uno dei quali è riconducibile al fatto che Corso Vannucci sopporta un volume di traffico spaventoso. Specialmente nella mattinata è comune assistere a un flusso di veicoli imponente: non tutti necessari. Mezzi anche importanti passano indisturbati tra persone e tavolini: sembra di stare sulla E7.

Chi è in vena di polemiche – ma anche chi si limita a osservare l’esistente – fa notare che la situazione si è notevolmente aggravata in zona Piazza IV Novembre e adiacenze: sfaldamenti, sbriciolamenti, fratture. Non è estraneo anche l’uso e l’abuso che se ne è fatto durante le operazioni di carico e scarico di materiali legati al concertone/palcone di capodanno. Non è certamente l’unica causa, ma di certo una concausa, documentata anche da numerose immagini reperibili nei social.