INVIATO CITTADINO Restituito alla città un prezioso dipinto seicentesco del Carloni

C’è voluta tutta la tenacia e la dedizione dell’Associazione Porta Pesa-Borgo S. Antonio per salvare dal degrado la chiesa urbana che pareva destinata a un mesto, inarrestabile declino.

Merito di Francesco Pinelli e dei suoi borgaroli il riuscito progetto di recupero, riqualificazione, salvataggio di quanto resta di un repertorio di opere d’arte e di fede che punteggiavano la chiesa del santo col porcellino.

Coi proventi delle offerte legate ai concerti a scansione bisettimanale – voluti dall’Agimus di Salvatore Silivestro – si è riusciti a recuperare una serie di testimonianze di fede che tornano a riemergere dall’oblio, sottratte al degrado, salvate dal naufragio dell’indifferenza.

L’amichevole contributo di un grande restauratore. Ad assecondare l’impresa, il solido restauratore eugubino Giovanni Manuali. Cominciò, anni or sono, con la Madonnina di Spadino, in cartapesta, inserita in una teca lignea murata lungo il corso.

Poi la lunetta dell’Eterno Benedicente, la statua lignea del Santo, il Crocifisso sopra l’altare tra gli angeli della pittura murale di Dottori… e tanto altro.

L’ultimo step riguarda il recupero delle quattro tele seicentesche, raffiguranti gli evangelisti, di Giovanni Andrea Carlone, che operò anche a S. Ercolano e alla chiesa del Gesù. Se non di mano dello stesso, le opere sono certamente riferibili alla sua bottega.

Presentata domenica la tela di San Luca, con l’ausilio di immagini utili a documentare la tipologia dell’intervento effettuato su supporto pittorico e cornice. Una vera lezione, seguita con vivo interesse dal pubblico. Con tanti complimenti anche al borgarolo Sandrino Vitali che ha sostanziosamente contribuito ad arrotondare la cifra necessaria al restauro.

Intervento del presidente Pinelli e di Liana Bacoccoli Pimpinelli, presidente dell’Inner Wheel Club Perugia.

A seguire il saluto del vicesindaco di Perugia Gianluca Tuteri il quale ha parlato del vero miracolo legato all’impegno eccezionale dei borgaroli. Tuteri ha citato un’analogia legata a una propria esperienza statunitense, quando ebbe a visitare la Death Valley californiana. Dove, com’è noto, non esiste vegetazione. Ha riferito che quell’anno, grazie a precipitazioni straordinariamente copiose, in quel luogo si videro prati fioriti aventi carattere di eccezionalità. “Ecco: quello che accadde allora, quasi un miracolo, è accaduto qui al Borgo. Alimentato da energie e volontà assolutamente rare e preziose”.

Questo ha riferito, insieme a riflessioni sulla bambinità, ossia quella forza ingenua e ferace di ottimismo che ha animato le persone del Borgo S. Antonio. Un modo per ritrovare il “fanciullino” pascoliano che risiede nel nostro intimo.

A seguire, il saluto dell’assessore alla Cultura Leonardo Varasano che coltiva impegno e relazioni solide e durature col Borgo, sostenendo iniziative e affiancando intraprese di carattere sociale e culturale.

Quindi l’esibizione di be tre cori. L’Ensemble vocale Nota Sò e il Coro dell’Università degli Studi di Perugia, col Maestro collaboratore Oreste Calabria, Francesco Andreucci al pianoforte, per la direzione di Marta Alunni Pini.

Infine il Coro del Liceo Scientifico Statale Galilei col direttore e pianista Sergio Briziarelli.

Una pagina decisamente positiva nella storia plurisecolare della Vetusta.

(Foto Sandro Allegrini)