INVIATO CITTADINO Regalo di Natale. Smontate le impalcature per il restauro esterno di Villa Labor

La titolarità fa capo alla famiglia Vajani-Levi. I cui membri ne affidarono la realizzazione all’ingegnere Giuseppe Marrani.

Non si trattò di una concessione ottenuta con facilità. Difatti la Commissione edilizia comunale riteneva inopportuna la vicinanza con la storica Porta S. Andrea, che chiude via della Sposa nel rione di Porta Santa Susanna. Si temeva, insomma, una contaminazione di stili che avrebbe nuociuto alla città. Ma così non fu. Se è vero che quel villino è riportato nei libri di architettura come fulgido prototipo di stile dell’Art Nouveau.

Nel villino si intercettano facilmente i simboli e gli stilemi del Liberty. Si veda la scritta LABOR, tanto per contenuto che per tipologia di caratteri. Soprattutto nel versante della Piaggia Colombata e non sul frontale. Dove, evidentemente, fu vietata per impedire il confronto con la Porta medievale.

Quanto ai simboli, oltre alla presenza delle aquile, è evidente quella del caduceo (simbolo della scienza, si pensi a medici e farmacisti) e della ruota dentata, a rappresentare l’industria, l’innovazione, la ricerca.

Inoltre dominano la decorazione: stucchi, dischi solari, nastri che aleggiano intorno a volti femminili.

Le scritte in lingua latina, segno di cultura e distinzione. Su viale Antinori (siamo proprio al limite, dato che dopo la Porta inizia Viale Pellini) si affacciano dei terrazzini. Sulle finestre al primo piano la scritta latina PARVA DOMUS... QUIES (“piccola casa... tranquillità”). Evocando la frase parva domus sed apta mihi.

I ferri battuti sono di Ferruccio Caiani che tenne bottega di fabbro sotto Porta Trasimena.

Gli stucchi sono quelli tipici delle fornaci Angeletti-Biscarini del Borgo Bello, in via del Laberinto.

All’interno: pitture murali con vegetazione, fiori, putti, palme e pavoni. Tutto secondo l’iconografia ricorrente nello stile Art Nouveau.

Il lavoro è stato svolto da un’impresa ad alta specializzazione che ha operato con piena competenza.

Strettamente personale. Il vecchio proprietario, signor Ezio Vajani, mi fece entrare nel villino diversi anni fa. Ambienti non grandissimi, secondo lo stile dell’epoca, ma tutto molto bello. Un rimprovero che gli rivolsi fu quello di aver sostituito gli infissi lignei con materiali in alluminio, incongrui con la facies storico-artistica di quell’edificio. Mi dette ragione. A quanto è dato di vedere dall’esterno, sembra che gli infissi metallici siano stati rimossi. Deo gratias.

(Foto Sandro Allegrini)