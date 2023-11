INVIATO CITTADINO Ragazzi, vi spiego il ben mangiare per il buon vivere

Interessante iniziativa di carattere formativo. Sul tema “L’importanza dell’educazione alimentare e al consumo nei giovani”.

Aperta col saluto di accoglienza del pro rettore Rolando Marini (foto).

Al centro dell'incontro, il valore e l’importanza da conferire all'alimento.

Cominciando col conoscerne i parametri di qualità e specialmente l'origine. Per orientarsi nella babele dei linguaggi, spesso infarciti di messaggi di carattere pubblicitario, scarsamente veritieri.

Utilizzazione corretta degli alimenti, subordinatamente alla piena comprensione delle informazioni che li accompagnano, in etichetta e non solo.

L’esigenza primaria è quella rispettare la stagionalità, evitando prodotti fuori ciclo, frutto di processi artificiosi di coltura e maturazione.

E poi è fondamentale orientarsi verso la cosiddetta filiera corta, in direzione di alimenti che non hanno necessità di una conservazione, spesso nociva alla salute.

Questi discorsi sono arrivati alle due classi di scuola media (le seconde, sezioni B ed E, della scuola Ugo Foscolo). Compagini di diligenti alunni che si sono proposti come un uditorio attento e interessato.

La conoscenza è dunque la fonte primaria di un mangiare sano e senza sprechi. Nel rispetto di motivazioni non solo economiche, ma etiche e valoriali.

È stata ovviamente ribadita l’esigenza che la scuola possa corrispondere al grande compito di fornire ai giovani una cultura alimentare che li metta in grado di scegliere in maniera consapevole, ponendoli in condizione di apprezzare i valori del cibo locale. Declinato in sapori e saperi che profumano di cultura. Perché local è meglio che global.

Interventi del vicesindaco di Perugia (medico pediatra) Gianluca Tuteri, Matteo Bartolini (presidente CIA Umbria), Beatrice Tortora, Maria Antonietta Ruggeri (psicopedagogista), Martina Ascani (biologo nutrizionista)…

Ha moderato la giornalista Cristiana Mapelli.