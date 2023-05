Raccolta oli esausti… e il bidoncino giallo restò senza casa. Prosegue la moria dei punti raccolta in città. Cadono come birilli. Verranno surrogati? Al momento, pare di no. Gesenu, se ci sei, batti un colpo.

Da virtuosi che eravamo, rischiamo di diventare “viziosi”. Le casine ecologiche hanno finito col soccombere sotto il terremoto della crisi. Dovendole andare a cercarsele col lanternino. Senza la possibilità di trovarle.

Eppure, si dice che la raccolta presentasse – oltre al valore ecologico – precisi vantaggi di carattere economico. O no? Perché, dunque, gli abbandoni o le rescissioni di convenzioni?

Sta di fatto che, dopo aver raccontato la chiusura del punto di raccolta di via Francesco di Giorgio (traversa via Eugubina), siamo oggi a riferire, con documentazione fotografica, la dismissione di quello ubicato a fianco del supermercato Emi di Via Torelli.

Ma è una collana che si sfalda.

(foto Sandro Allegrini)

Un mesto cartello (con l’errato uso del termine “dimissione”, invece che “dismissione”) ricorda che è possibile contattare Gesenu per conoscere dove deporre i recipienti degli oli vegetali. L’Inviato Cittadino lo ha fatto.

Verificando, in concreto, che, già da qualche giorno, i contenitori si accumulano in misura preoccupante a lato del casottino.

In pratica: anziché invitare gli utenti a telefonare, non sarebbe più semplice comunicarlo con un affisso dignitoso? (non con quel foglio scritto a mano, e male). Sempre che non ci siano chilometri da fare. Altrimenti, come d’uso, si butta nel water e via! Pur consapevoli dei danni inferti all’ambiente. Siamo tutti disposti a recuperare e a non inquinare. Ma ci si metta in condizione di farlo. Agevolmente.

Eppure pare che la comodità sia irrimediabilmente perduta. Per sempre?

Intanto, contattata telefonicamente, Gesenu fa sapere che con le casine è game over. Ovvero che non ce ne sarà più nemmeno una.

Gli utenti dovranno/potranno conferire gli oli vegetali esausti presso una delle 5 isole ecologiche del Comune di Perugia. Ci si chiede: gli utenti vorranno?