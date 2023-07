INVIATO CITTADINO (R)Estate a Torgiano, in concerto fra Pop e Jazz

Big Band diretta, con passione e autorevolezza, da Giampaolo Lazzeri

Una serata straordinaria, offerta dall’Associazione Musicale “Ciro Scarponi”, presieduta da Attilio Gambacorta.

Con la complicità organizzativa del Comune, rappresentato dal sindaco Eridano Liberti e dall’Assessore alla Cultura Elena Falaschi.

E col contributo di tanti sponsor dall’occhio lungo, dalla mente pronta e dal portafogli aperto: tanto da essere unanimemente applauditi da una piazza strapiena.

Si reitera lo straordinario successo del 2022, quando venne proposta la musica di Ennio Morricone.

Sul palco Andrea Celeste, che canta/incanta, muove/commuove, induce/seduce… con un repertorio che spazia tra standard come “Imagine”, “Halleluja”, “Georgia in my mind”, “The man I ove”.

E, a proposito di Gershwin, manda in visibilio il pubblico il clarinettista rivelazione Marco Conti Bellocchi che propone un passaggio della “Rapsodia” da far accapponare la pelle per virtuosismi e originalità d’arrangiamento.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Ma le sorprese non finiscono qui perché – proprio nella patria del grande Ciro Scarponi – il “Concerto per clarinetto” di Shaw mette in efficace dialogo clarinetto e percussioni.

E ancora Celeste che stupisce con la scuola cantautorale genovese: il Lauzi di “Almeno tu nell’universo”. A chiudere con “La voce del silenzio” di Paolo Limiti, uno dei pezzi più belli mai scritti. E, non a caso, riproposto in bis.

Non è superfluo sottolineare che gli arrangiamenti eseguiti da questa stupenda band fanno capo al cuore e alla penna di Michele Mangani, musicista compositore e direttore d'orchestra.

Ma anche Giampaolo Lazzeri ci mette del suo. È un direttore geniale, toscanaccio simpatico e di scorza popolare, sebbene lattata a studi e collaborazioni di rango. Dirige anche la Filarmonica di Firenze “Gioacchino Rossini”, decorato sul campo con premi che sarebbe lungo enumerare.

Dire che è stata una serata memorabile non è un’esagerazione.

Torgiano, intanto, si prepara ai Calici di Stelle e ai Vinarelli in efficace sinergia. Sarà un quarantennale strepitoso. E noi ci saremo.