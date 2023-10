INVIATO CITTADINO Questo il documento elaborato dell’ultimo Comitato di Indirizzo ONAOSI del 24 settembre

Vogliono demolire e basta: “Il Consiglio di amministrazione, dopo 2 anni da quando ha deciso di chiudere Elce, ha presentato una delibera solo per demolire il collegio... senza alcuna idea di cosa fare”.

Precisa: “Noi della Caduceo abbiamo presentato in Comitato di Indirizzo il progetto (condiviso anche da istituzioni locali con le quali ho parlato) che serva all'ONAOSI, ad Elce e a Perugia”.

Resterà un mucchio di macerie. “In assenza di una visione in prospettiva, l'attuale maggioranza rischia di lasciare ad Elce solo macerie per anni”.

Un po’ di storia e un pacco di soldi spesi. “Esattamente due anni fa, l’attuale Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente decidevano di chiudere definitivamente il Collegio ONAOSI dell’Elce e di trasferire i ragazzi a Montebello e in via della Cupa. Ci sono voluti due anni (e un milione e mezzo di spesa) per ristrutturare la Residenza di Montebello che dal 1° settembre di quest’anno ospita meno di 100 ragazzi universitari”.

Le richieste della Caduceo. “Da due anni, i membri della Caduceo eletti nel Comitato di Indirizzo chiedono al Consiglio di Amministrazione di progettare, per tempo, il futuro assetto dell’Elce che non può prescindere dalla valutazione dell’intero patrimonio immobiliare dell’ONAOSI a Perugia”.

La risposta… deludente. “Dopo due anni, la prima ed unica risposta è stata una delibera portata in votazione al recente CDI del 24 settembre in cui è stata approvata la demolizione dell’intero complesso dell’Elce senza nessun altro progetto almeno in embrione. Il vuoto assoluto”.

Demolire sì, ma per ricostruire cosa? “Demolire è il primo e passo per ricostruire. Ma cosa? Due anni non sono stati sufficienti a progettare cosa ricostruire?”.

Ecco le nostre idee. “La Caduceo, nel CDI del 24 settembre, ha presentato invece un progetto dettagliato di come potrebbe essere utilizzato e valorizzato l’intero patrimonio immobiliare perugino dell’Ente. Decidere cosa fare ad Elce non può prescindere da una visione realistica di cosa è l’ONAOSI oggi a Perugia, di cosa utilizzare e di cosa rappresenta solo una spesa, perché eccedente la necessità dell’ONAOSI”.

Un po’ di (indispensabili) numeri. “Attualmente, il numero totale di ospiti delle strutture perugine è 123. Di cui 7 sono collegiali (varie età entro le scuole di primo e secondo grado). L’ONAOSI non ha più bisogno di tanti immobili”.

Cosa mettere in conto. “Il progetto Caduceo ha cercato di mettere insieme diversi aspetti:

1) riduzione del numero totale di posti necessari oggi all’ONAOSI di Perugia

2) presenza ad Elce di una sede universitaria (più piccola)

3) utilizzazione della restante cubatura edilizia per potenziare l’offerta di posti letto universitari di altre Istituzioni universitarie

4) permute/vendite degli immobili non più necessari per sostenere le spese della nuova costruzione 5) condivisione delle scelte con tutte Istituzioni locali e regionali”.

All’Elce, la Cittadella Onaosi: “Il nostro progetto è cosi strutturato. Ad Elce una “cittadella ONAOSI” costituita da:

1) collegio universitario ONAOSI di circa 100-120 posti (augurandoci che nei prossimi anni aumenti un po’ il numero degli ospiti)

2) Complesso multifunzionale con sala Congresso ed aule studio da far utilizzare ai ragazzi ONAOSI e agli universitari non ONAOSI

3) Sede della Amministrazione ONAOSI

4) CAMPUS sportivo (palestra, campi calcio/calcetto, campi tennis ed altre strutture sportive) utilizzabile dagli universitari ONAOSI e non ONAOSI, immerso nel verde”.

E il resto alla città. Alloggi universitari. “La cubatura totale che verrebbe utilizzata dall’ONAOSI (molto minore di quella attuale) potrebbe permettere ad altre Istituzioni locali di acquistarne il terreno per la costruzione di alloggi universitari (es. Università per Stranieri, ADISU)”.

Migliorare la viabilità. Una rotatoria, anziché i semafori in viale Antinori. “Anche la viabilità dell’Elce potrebbe essere migliorata con una rotonda che sostituisca l’attuale quadrivio con i semafori, sotto Porta Conca inferiore, utilizzando parte della proprietà ONAOSI adiacente. l’ONAOSI può realizzarla e darla in uso alla città”.

SEDE ONAOSI IN VIA DELLA CUPA. Cosa conservare. “Questa sede storica ospiterebbe il Collegio di Merito e i Collegiali con mensa annessa. Per ospitare tutti i ragazzi è sufficiente il corpo centrale, il più prestigioso, che contiene il Teatro, La Sala Rossa e il Chiostro, la Chiesa”.

Alienare il resto. “Gli immobili adiacenti di via delle Streghe e la palazzina cosiddetta ‘delle suore’ (di 4 piani) dovrebbero essere messi in vendita/permutati. Potrebbero essere destinati, ad esempio, ad abitazioni di pregio, potendo prevedere anche parcheggi sottostanti in via della Cupa (pubblici e/o privati).

PROPRIETÀ DI MONTEBELLO. “La attuale Amministrazione e le proprietà di Montebello dovrebbero essere messe in vendita. È un progetto che necessita, ovviamente, di attenta valutazione di fattibilità”.

Ciò che serve oggi all’ONAOSI è un immediato piano industriale, un confronto continuo e proficuo con le Istituzioni locali che si sono mostrate positivamente interessate alla nostra idea. Serve un dialogo con la imprenditoria locale per possibili vendite o permute in fase di ricostruzione”.

Ciò che, di sicuro, non serve oggi all’ONAOSI “sono un Presidente ed un Consiglio di Amministrazione immobile, privo di idee, privo di iniziative, privo di progettazione e di azione. Che rischia di trascinare l’Ente in uno stallo pericoloso, lasciando macerie ad Elce per molti, molti anni”.