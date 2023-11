INVIATO CITTADINO Questa ‘caserma’ ha anche il sapore dell’Umbria

In gioco anche una squadra umbra che si sta impegnando per ottenere risultati d’eccellenza.

Il programma Rai, in collaborazione con Blu Yazmine, va in onda la domenica in prima serata su Rai 2.

Interesse e curiosità documentato dallo share in crescita significativa, specie tra gli appartenenti alla generazione Z, ossia quella lattata con internet e social media.

I protagonisti del programma (le reclute) sono un gruppo di ragazzi e ragazze, d’ età compresa tra i 18 e i 23 anni, provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Il gioco consiste nel verificarne la capacità di adattamento e il rispetto delle regole dell’istruzione militare, impartite da cinque istruttori professionisti... inflessibili.

Concorrenti sottoposti a compiti onerosi da affrontare con nervi saldi e a ciglio asciutto: addestramenti, percorsi ‘di guerra’, camouflage, arrampicate, traversate…

Obiettivo consapevole e condiviso: quello di mostrare adattabilità, coraggio e voglia di credere nell’amicizia solidale.

È probabile che la partecipazione di una umbra ad un programma nazionale (sulla falsariga della partecipazione a X-Factor del ponteggiano rapper Blind) serva ad attirare l’attenzione sulle giovani generazioni partorite dall’Umbria verde.

Tra i concorrenti c’è anche una giovane perugina di nostra conoscenza. Disinvolta, carina, intraprendente.

Chissà che non possa essere riconosciuta come leader vincente la sfida nazionale?

Consiglio di tenerla d’occhio.