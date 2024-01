INVIATO CITTADINO Quella volta che feci arrabbiare Sandra Milo

La scomparsa della mitica Sandrocchia sollecita ricordi.

Specie nella memoria di quanti, per motivi di lavoro, ebbero con lei rapporti di collaborazione.

Tra essi lo storico regista Gino Goti che, dalla sede regionale RAI di Perugia, teneva contatti con molti grossi calibri del milieu artistico nazionale.

Tra essi Maurizio Costanzo, ai tempi in cui lavorava alla Radio con trasmissioni quotidiane.

Racconta Goti: “Ero coordinatore dei gruppi di ascolto. Collaboravo con Costanzo e Dina Luce (Buon pomeriggio), oltre che con Silvio Gigli, per spettacolo e società. Ma ero anche molto impegnato con lo sport, specie col ciclismo”.

Gino raccontaci come mai la Milo si arrabbiò.

“Accadde che, andando molto a braccio, si interloquiva con battute e battutacce. Eravamo in sintonia e ci permettevamo di scherzare e sfotterci amabilmente”.

Cosa dicesti per farla inquietare?

“Feci un gioco di parole attraverso il quale si poteva facilmente desumere l’età. Naturalmente mi riferivo alla mia: non mi sarei permesso di rivelare l’età di una signora”.

Allora?

“Accadde che, bastando fare 1+1, si poteva agevolmente individuare quale fosse l’età di Sandra”.

Perché si inquietò?

“Erano gli anni Settanta e la Milo, dopo l’exploit con Fellini e grandi registi, era cinematograficamente un po’ in ribasso. Non aveva ancora quarant’anni, ma attraversava un momento non facile. Per una bellona non è semplice accettare lo scorrere del tempo. Ecco perché le scocciò”.

Cosa accadde, come reagì?

“In trasmissione non disse niente”.

E poi?

“Dopo, dato che rimanevamo in collegamento, mi fece una sfuriata. Ma Costanzo funse da paciere e tutto si calmò”.

Quale, dunque, il ricordo di oggi?

“Il dispiacere per la sua scomparsa, sebbene novantenne. E il ricordo di anni di lavoro proficuo e gratificante in RAI”.

A beneficio degli amici lettori, ricordo che questo, come altri aneddoti legati alla storia della sede RAI di Perugia, troverà posto in un libro di prossima uscita, scritto a quattro mani da Gino Goti con Alvaro Fiorucci per Morlacchi editore.