INVIATO CITTADINO Quella vetrina di Sandri dove si guardano (e si assaporano) le stelle di San Lorenzo

Aspettando il 10 di Agosto. Una bipartizione di rango. Quella che clienti perugini e turisti di passaggio occhieggiano e assaggiano da Sandri. C’è di che appagare il cuore, la mente e il palato.

Perché le stelle cadenti, definite anche “lacrime di San Lorenzo”, sono fonte di dolore (si pensi alla poesia X Agosto di Pascoli) e di dolcezza. Tanto che dei dolcetti a forma di stella stanno adagiati sulle torte in vetrina. Ma si dice che le stelline siano anche metafora delle scintille emanate dalle braci sulle quali fu cotto a puntino San Lorenzo Martire.

(Foto Sandro Allegrini

La parte grande della vetrina, a sinistra, propone un telescopio d’antan per guardare le stelle. Esce dal ricco patrimonio del Museo del Giocattolo di Luciano Zeetti.

Fanno da pendant stelle e stelline, disposte sopra gustose torte, da accarezzare con gli occhi e gustare col palato.

E ancora una realizzazione d’arte in carta delle Grimm Twins, gemelle “virtuali”, duo artistico composto dalla giapponese Ayumi Makita (nata a Yokohama) e dalla designer Barbara Lachi (nata a Montevarchi - AR) [detto tra noi: qui venne alla luce la mia cara mamma].

La parte destra della vetrina è invece occupata da un progetto acquarellato per una vetrata, rappresentante “San Lorenzo in gloria” di Gianni Santini. L’architetto lo aveva immaginato, auspicandone la realizzazione, per una vetrata della chiesa cattedrale. Ma il suo desiderio e la sua idea rimasero sulla carta, dato che la vetrata fu richiesta a Ludovico Caselli, vetraio perugino, nel 1917. Che ne fece una di propria ideazione (foto dal Fondo Giorgio Panduri).

Il reperto è costituito da tavole acquarellate, uscite dai depositi del Museo Isola della Cattedrale e risalenti al 1857 (dieci anni prima dell’uccisione, in vile agguato, del padre del poeta Giovanni Pascoli).

La poesia pascoliana (lo dico per gli amanti della letteratura) contiene la più pessimistica definizione della Terra (“Quest’atomo opaco del male”): nient’altro che una piccola malvagia realtà in contrasto con l’immensità del cielo, che pietosamente la “inonda” di stelle.

Oltre al progetto, il lavoro di Santini è pregevole di per sé, per l’idea e per la realizzazione artistica.

Insomma: una vetrina che coniuga storia e identità. Insieme a dolcezze, in linea con la tradizione dolciaria dell’azienda che celebrò il primo secolo e mezzo di vita con Carla Schucani, indimenticabile artista-pasticcera.

Nota finale. Ci sarebbe da chiedersi come mai a Perugia si celebri un santo nato in Spagna e martirizzato a Roma. Ma questa è una storia che vi racconterò un’altra volta.