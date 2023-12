INVIATO CITTADINO Quella pista, bella ma… pericolosa

Bella è bella. E inusuale. Come oggi si dice site specific: ossia pensata, realizzata esattamente per essere inserita in quel preciso luogo. E le sue immagini, specialmente quelle dall’alto, hanno colpito favorevolmente. Lode, dunque, a chi l’ha immaginata.

Purtroppo è incorsa in qualche inconveniente, come quello climatico, imprevedibile, data la stagione. Tanto per ricordarlo, la temperatura elevata ha ostacolato, rallentato e reso più costoso il congelamento. Da qui l’attivazione con qualche ritardo. Ma l’inconveniente è stato superato.

Poi sono cominciate a fioccare le critiche. Relative, fondamentalmente, alla potenziale pericolosità.

Le critiche.

È in pendenza e porta a prendere velocità anche a coloro che non hanno la necessaria destrezza per cavarsela.

È troppo stretta.

Entrano tutti, indifferentemente: anche senza pattini ai piedi e adeguate protezioni (casco e ginocchiere almeno).

Non ci sono vie di fuga: è un budello e tutti vanno e fanno come a loro pare.

Non c'è una direzione unica, con qualche inevitabile “scontro”. Insomma: non si tratta di una pista da sci dove si scende tutti nella medesima direzione. Qui esiste anche il rischio di scontri frontali!

Da ciò discende una sequela di spinte, botte e cadute con incidenti (per fortuna, almeno fino ad oggi, di relativa gravità).

Chi non sa frenare, si ferma andando a sbattere sugli altri (e poi le lamine dei pattini diventano coltelli affilati e taglienti!)

Entrano persone di tutte le età, da bambini piccolissimi ad adulti maturi selfiemaniaci. Addirittura bambini piccolissimi, spinti da altri bambini un po’ più grandicelli, con le imprudenze tipiche dell’età (foto in pagina).

Questa la summa dei vari cahiers de doléances pervenuti all’Inviato Cittadino. Il quale, essendo digiuno di sport, e in specie di pattinaggio, si limita a darne conto perché il lettore le valuti. Ed, eventualmente, ci faccia la tara.