INVIATO CITTADINO Quella Madonnina del Rosario che salvava gli indemoniati dalle fiamme dell’Inferno e proteggeva la comunità liscianese

È stata prelevata dalla chiesa di San Tommaso, all’interno del Castello, sede dell’antico Comune.

Riferisce lo storico e linguista Marcello Silvestrini: “Lo stesso sindaco Gianluca Moscioni l’ha prelevata con le sue braccia, messa in macchina e portata nella nuova chiesa in paese (sulla quale è stato trasferito il titolo di Santa Maria delle Corti, ndr), dove le avevamo preparato una mensola sulla quale appoggiarla”.

Una mensola speculare all’altra su cui è posta la sacra icona di San Antonio da Padova.

La signora Graziella Novembri, educatrice e consorte di Marcello, ha disegnato un trompe l’oeil, materialmente realizzato da una brava artista.

La storia di questa Madonna del Rosario radica nella tradizione religiosa e antropologica della comunità liscianese. Risulta, fra l’altro, che i cosiddetti “indiavolati” venissero portati ai piedi della Madonnina per ricevere la grazie di essere “liberati” dal possesso del Maligno. Molti e celebrati i miracoli, testimoniati dai numerosi ex voto per grazia ricevuta.

Segni di devozione popolare, costituiti anche da oggetti di valore: catene, perle, monili. Tutti rigorosamente spariti. Nel bailamme dei passaggi di proprietà e nell’anarchia di una chiesa, di fatto abbandonata ed esposta alla rapina [ne sono state fortunosamente salvate due tele, in ragione della dimensione straordinaria che le rendevano poco trasportabili... ma ne parleremo in altra occasione].

“Ne resta un semplice rosario”, ci dicono: quello che vediamo appeso all’avambraccio. Di nessun valore venale, ma di fortissimo contenuto storico e devozionale. A documentare un popolo orante, pronto alla fede, intesa anche come salvaguardia di una memoria personale e familiare, frutto di una persuasa educazione religiosa.

Silvestrini – autore di un bel volume “Val di Pierle. Memorie storiche”, uscito da Guerra nel 2010 – ci ricorda che, a sentire il Millotti (prete logografo e, a sua insaputa, antropologo) la Compagnia/Confraternita della Madonna del Rosario fosse abbastanza ricca: possedeva terre, campi, tenute, proprietà agrarie, ricevute in lasciti e cedute poi in affitto a imprenditori agricoli della zona.

In occasione della Festa, ne ricordo personalmente la distribuzione del torcolino all’anice, realizzato dalle donne del Castello nel forno comune. In dimensione sinestetica, ne conservo in bocca il sapore, negli occhi l’immagine, nel naso l’odore. Ma più di tutto regge la memoria.

Quel torcolino sapeva di fede. Di onore e dignità. E di memorie: Guerrino, Fiorello, Maso… quante persone passate nel mondo dei più. Ma vive e compresenti nello scrigno della memoria.