INVIATO CITTADINO Quella corsa pseudo ‘animalista’ tutta… umana

Ma il lupo non c’entra. Perché sono bipedi i concorrenti che si sono messi in lizza nei boschi di San Terenziano di Gualdo Cattaneo.

Una competizione valevole per il campionato regionale Fidal di trail corto.

La Vittoria alata ha arriso in volata, dopo i 13 km del percorso, a Lorenzo Bronchinetti della Molon Labe che ha battuto di poco Nicola Zibetti della Winner Foligno, superato proprio sulla curva finale. Terzo posto per Marco Orlandi della Gubbio Runners.

Gara al femminile. Tra le donne c’è stato un successo più netto da parte di Cristina Mercuri della stessa Winner Foligno, davanti a Sara Cortona dell’Atletica ‘Il Colle’ e Monia Ventura della Molon Labe.

Tra le società, il successo è andato alla Molon Labe, che ha preceduto la Mud&Glory Accademy di Beroide.

Lode agli organizzatori. La gara è stata organizzata sotto l’egida della Fidal Umbria e dell’Endas Umbria dalla Pro loco presieduta da Loris De Luca, insieme alla società dei L’Unatici Ellera Corciano, guidati dalla presidente Anna Maria Falchetti e dal suo vice Filippo Poponesi.

Bravi Amminstrazione e Associazioni. C’è stato un ruolo anche per l’amministrazione comunale di Gualdo Cattaneo, rappresentata dall’assessore Marco Brunelli, e per le associazioni del paese, prodigatesi per la buona riuscita della manifestazione.

Valorizzazione del territorio. Pienamente raggiunti gli obiettivi di valorizzazione del patrimonio naturale del territorio, attraverso un appuntamento di corsa podistica in un angolo davvero incontaminato dell’Umbria verde.

Partenza e arrivo in piazza Vittorio Emanuele a San Terenziano, per poi raggiungere, attraverso i boschi, la cosiddetta pietra del “Trocco del lupo”, da cui prende il nome la gara stessa. Per tutti, appuntamento alla prossima edizione.