INVIATO CITTADINO Quel soldato liscianese che disse di no a Sua Maestà il Re d’Italia

Altopiano del Carso, I Guerra Mondiale. Soldato Francesco, nato a Lisciano Niccone il 12 settembre 1880, figlio di Giovanni Battista e di Pompei Rosa, mandamento di Magione, Distretto militare di Perugia, numero di matricola 95, ammogliato, religione cattolica, di ‘condizione’ calzolaio, in grado di leggere e scrivere. Combatte per la Patria sul Carso.

Siamo nel maggio del 1918, un momento di tregua nel conflitto. Viene annunciata una visita al fronte di Sua Maestà il re. Come di consueto, il re porta la fedele macchina fotografica per immortalare la condizione del soldato al fronte. Ma vuole fotografare soprattutto la natura. Di cui si professa amante. Pur andando a caccia di cervi e stambecchi.

Francesco ha 36 anni, da civile faceva il calzolaio e lavorava notte e giorno. Tre figli: Giovan Battista, detto Bista, Rinaldo, detto Nando, e la femmina Anna.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

La moglie Cinaglia Penelope, detta Penna, esaurita e in cattiva salute. A Francesco hanno imposto di partire per la guerra dicendogli che, se le cose vanno male, sarà lo Stato a provvedere ai suoi di casa.

Quelle polizze… mai riscosse. Il 4 aprile 1918 “furono rilasciate le polizze di assicurazione di £. 1000 e di £ 500”. Per garantire la famiglia. Caso mai dovesse accadere il peggio.

Quel paio di scarpe "di riserva". Ma, siccome non si sa mai, Francesco tiene da conto gli oggetti di corredo. Perché magari potrebbero chiedergli di rifonderne il valore. Anzi, sfila dai piedi di qualche caduto un paio di scarpe. Ché le sue sono malridotte e non ha qui il deschetto e gli attrezzi. A bottega, sarebbe stato in grado di sistemarle da solo.

La dotazione. Come dotazione – recita il libretto personale – riceve: “un telo da tenda, uno zaino, una mutanda, uno zappoletto, una borraccia, un panciotto, una maglia di lana, numero 2 pezze da piedi, un paio di scarpe, un farsetto a maglia, un pantalone di panno”.

Nel libretto militare ci stanno “I ricordi del soldato”, con indicazioni su cos’è lo Statuto, cosa l’Esercito, la Bandiera, la disciplina, i doveri, lo spirito militare, lo spirito di corpo, l’igiene, le malattie infettive e veneree (con quali donne?), i reati, le punizioni, l’alcoolismo. Già: l’alcoolismo.

Francesco non beve. Eppure sa che, quando arrivano i muli con le botticelle del cognac, è segno che si può, si deve bere. Per “trovare” il coraggio di uscire dalla trincea, con la baionetta innestata sulla canna del fucile e cercare di conquistare qualche metro di terra. Non quella dell’orto, da cui cava verdure e alimenta la scarsa cantina. Ma una terra intrisa di fango e di sangue. Meglio se quello del nemico.

Allora ecco che un giorno arriva Sua Maestà, con la macchina fotografica, e invita i soldati a mettersi in posa, a sorridere sullo sfondo di un cielo insolitamente azzurro. Anche se da ridere non c’è molto, lo fanno, per compiacerLo.

È austero, il re, sebbene piccoletto. Lo chiamano Pippetta e Francesco capisce perché. “È ’na mezza pippa”, ridacchiano di nascosto i soldati. Non incute autorità, ma paura. Perché è lui che comanda. E può fare polpette di un soldatino di quasi quarant’anni, con una sola parola.

La propaganda lo definiva il “re soldato”, anche se non aveva mai fatto, né visto una battaglia. Non meritava il titolo di Padre della Patria. Patrigno, più che altro.

Passa in rassegna le truppe. Ecco che stanno tutti schierati sull’attenti, senza muovere un muscolo, mentre il piccoletto li passa in rassegna. Una faccia mediocre, come i compagni alla bottega del paese, quando giocano a tressette. Ma ha un’aria supponente, minacciosa. Tutti lo rispettano. Ma, più che altro, lo temono.

Domanda Sua Maestà il re a Francesco, soldato semplice: “Soldato, cosa sei pronto a fare per la Patria?”.

“Sono pronto a combattere per la Patria”, risponde Francesco sull’attenti.

Sua Maestà, il piccoletto, storce la bocca e tira dritto. Più tardi, il capitano, paterno e umanissimo, convocherà Francesco rimproverandolo per la risposta sbagliata. “Potrei passarti per le armi, per la figura che hai fatto fare al Reggimento”.

Francesco è inebetito, ma trova il coraggio di chiedere quale fosse la risposta giusta.

“Avresti dovuto rispondere ‘Sono pronto a MORIRE per la Patria’, bestia che sei!”.

Francesco non risponde, ma rimugina tra sé: “Có la mi moje Penna malata e tre fiòli cinini, combatte sì, ma morì no. Porca Vacca! Io voglio artornà, no morì quassù”.

QUESTA STORIA È VERA. Me l’ha raccontata, senza vanteria (anzi, con un po’ d’imbarazzo) quel soldato. Si chiamava Francesco Allegrini. Era mio nonno. Ne porto con orgoglio il secondo nome. M’ha insegnato che la guerra è una brutta cosa e la vita va vissuta. Fino in fondo.

Su quel libretto ingiallito, che conservo tra le mie carte, ha scritto di suo pugno: “Le ricevute delle polizze non riscosse dal governo a mio diritto della guerra sono qui dentro”. Polizze non riscosse, diritti negati.

Ma il nonno Francesco non negò a se stesso il diritto di dire a Sua Maestà, il Re Pippetta, che per la Patria era pronto a combattere. A morire no.

Nel settembre del 1919, Francesco e la Penna avrebbero concepito un quarto figlio, l’ultimogenito. Nato nel maggio 1920, proprio nella ricorrenza della visita di Sua Maestà e della riposta “sbagliata” di Francesco.

Gli misero a nome Giuseppe, detto Pino de Grancino (soprannome di famiglia). Era mio padre. Anche lui ha combattuto per la Patria. E ne è tornato stremato, morto a 49 anni, per i postumi del suo “eroismo”.

Questa storia racconto ai lettori e ai miei sei nipoti. Perché voglio che odino la guerra. E vadano fieri della dignità del loro trisavolo. Si chiamava Francesco. E io come lui. Ne conservo la foto: una sola.