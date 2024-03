INVIATO CITTADINO Quel redivivo, antico statuto della Confraternita dei Falegnami

Salvato dalla dispersione, grazie a un ritrovamento casuale durante dei lavori di restauro effettuati circa tre anni fa.

Un sensibile e competente restauratore intercettò questo documento di sicuro interesse, buttato lì in un angolo vicino al bagno. E probabilmente destinato a finire nel dimenticatoio, se non gettato alle ortiche come “robetta” di nessun valore.

Quel documento non sfuggì all’occhio addestrato del restauratore Giovanni Manuali che ne segnalò l’esistenza alla sovrintendente archivistica Giovanna Giubbini.

Da collaudata esperta, la sovrintendente non esitò a farsi carico della conservazione e del restauro del documento. Riconoscendogli valore e diritto di “sopravvivenza”.

Si tratta di una carta incollata su tela. Il tutto inquadrato in una cornice di modesto valore.

È scritto con penna a inchiostro che risultava un po’ deteriorato. Da qui la necessità di “rinfrescarlo”.

Contiene, elencativamente, dei principii-regole non solo di carattere professionale, ma anche civile, morale, religioso.

Come abbigliarsi, quante volte andare a messa, come relazionarsi nella vita professionale e sociale.

Insomma: un vademecum, un galateo, uno prototipo di carattere paradigmatico.

Il che dimostra come le Confraternite e le Arti non fossero solo organizzazioni corporative di natura “sindacale”. Ma anche riunione di persone che condividevano valori e dignità.

Lo Statuto della Confraternita dei Falegnami è adesso depositato presso l’Archivio diocesano, in completa tutela e sicurezza.

Giovanna Giubbini ci comunica che sarà sua cura inserire il documento fra quelli in corso di digitalizzazione. Appena sarà fatto, chiederemo il permesso di pubblicarlo.

La sovrintendente provvederà anche a far eseguire una fotoriproduzione che verrà riportata della sede originaria della chiesa di San Giuseppe al Crocevia. A futura memoria e testimonianza.