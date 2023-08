INVIATO CITTADINO Quel messaggio in bottiglia ha scrollato la polvere dal tappeto

Il cartiglio ricomposto da Federica, guest star del Caffè del Cambio, era veritiero. Dalle disiecta membra sono (ri)comparsi personaggi e memorie cittadine.

Come si è rivelata corretta la nostra intuizione di collegare la citazione dell’‘ingegnere’ soprintendente ai lavori con la persona dell’amico Gianni Antonielli.

Difatti il figlio di Gianni si è presentato al Caffè del Banco ed è stato ben lieto di accettare quel foglio sul quale i muratori del Cantiere Comunale avevano espresso gratitudine all’allora responsabile delle strade e del cantiere. Per bona ricordanza, come si dice in lingua perugina.

È stato un piacere, per l’Inviato Cittadino, sentire l’amico Gianni Antonielli, che di primavere ne somma ottantasei, delle quali ben 37 passate nel glorioso Cantiere Comunale. Di cui è stato caposezione che sovrintendeva a strade e aree verdi cittadine.

“Ero entrato in Comune nel 1960 e avevo sotto di me ben 460 persone”, ricorda.

“Avevamo – aggiunge – uomini e mezzi per fare un’autostrada. E ancora i mezzi sono in rimessa: basterebbe ricontrollarli e constatarne la piena efficienza”.

“Purtroppo – conclude – gli amministratori hanno lasciato deperire questo patrimonio, sottoutilizzandolo, non sostituendo il personale che andava in pensione, affidando a ditte esterne certi lavori che un tempo eseguivamo contando sulle nostre forze”.

Osserva: “Non si sentirebbero tante lamentele sulle buche che punteggiano l’acropoli e la periferia. Sarebbe stato sufficiente essere un po’ lungimiranti. E far conto su risorse interne”.

Parole di piombo che confortano l’apprezzamento più volte espresso nei confronti di una squadra le cui file si sono progressivamente assottigliate.

Risparmio, efficienza? Macché – risponde Gianni – “tutto il contrario”.

Queste, ed altre che risparmiamo al lettore, le riflessioni amare, emerse a seguito di un ritrovamento casuale, inaspettato, di un messaggio in bottiglia.

Cartiglio affidato, come si diceva, non alle onde del mare, ma alle pietre che punteggiano il sottosuolo di corso Vannucci.