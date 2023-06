INVIATO CITTADINO Quel cedro dell’Atlante, meraviglia del mondo vegetale, marca visita

Corrispondendo al brocardo “Prevenire è meglio che curare”.

Lo dice Marco Rinaldi (in foto) direttore e supervisore di Alberi Maestri, Centro di Formazione AiFOS per la sicurezza sul lavoro.

La meritoria Associazione, dall’ottobre 2010, in convenzione con Unipg, si prende cura del Grande Vecchio, oltre 180 anni di vita. Per un’altezza che si avvicina più ai 30 che ai 25 metri.

All’epoca, Alberi Maestri si prese in carico il bestione con la messa in sicurezza, la monda dal secco e il consolidamento di alcune branche.

Lavoro eseguito in tree climbing (ossia sospesi a cavi), da arboricoltori evoluti in arrampicata in sicurezza su corda.

Un impegno assunto è anche quello del monitoraggio. Che ha dato esiti rassicuranti, postulando nel contempo l’esigenza di alcuni interventi.

Cablaggio tutto da rifare. Dice Rinaldi: “Occorre sostituire il cablaggio”.

Di che si tratta? Ci spiega che sono stati posizionati dei cavi i quali sostengono, equilibrano, mantengono in sicurezza la ramatura. Ma la durata di queste plastiche è limitata a circa otto anni, perché col tempo si deteriorano. Gli otto sono scaduti e big ben ha detto stop.

Si notano inoltre dei rami secchi (quelli vulgo chiamati “seccaroni”) da rimuovere perché nocivi alla pianta. Senza contare che delle porzioni di rami sbordano sopra la gronda del tetto, con aghi che intasano le calate.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Rimuovere? “Macché – sostiene il figlio di Marco – occorre manutenere e pulire la gronda”. Parole sacrosante. Ma i costi dove li mettiamo?

Il Rettore Maurizio Oliviero ha in mano il preventivo. Sta di fatto che Rinaldi e l’Associazione Alberi Maestri hanno inviato al Rettore un preventivo che pare sia sotto esame. Non cifre iperboliche, s’intende. Ma quel che va fatto va fatto. E lo vedremo, si spera, in tempi ragionevolmente brevi.

Ma la tutela e messa in sicurezza sono urgenti, perché il quel chiostro si tengono eventi assai partecipati. Di alcuni abbiamo dato notizia. Ed è bene stare tranquilli.