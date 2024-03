INVIATO CITTADINO Quei negozi chiusi in via Cartolari, ricettacolo d'immondizie

La zona – grazie soprattutto all’Associazione Fiorivano le Viole – ha recuperato funzioni e dignità. Via della Viola è vivace, con iniziative di aggregazione, poli di ristorazione e spettacolo.

La stessa via Cartolari è in ripresa, con arte, cultura, associazionismo, socialità.

Restano però dei buchi neri che sarebbe il caso di colmare. Restituendo una facies accettabile a questo storico segmento della città.

Un esempio che ci è stato segnalato, e abbiamo verificato, riguarda un immobile al civico 7.

C’era un tempo un negozio e vi si sono alternate varie attività. Ormai da anni, quella serranda è abbassata. Attraverso le sue maglie vengono gettate immondizie di vario genere.

Ci si fa notare che, in adiacenza, si trova l’abitazione in cui visse il grande architetto perugino Galeazzo Alessi.

Lo testimonia una lapide affissa sopra il portone. Che recita:

“QUESTA CASA ABITÒ GALEAZZO ALESSI, ARCHITETTO PERUGINO IL QUALE DI SPLENDIDI EDIFIZI MOLTE CITTÀ D’ITALIA ORNATE VENNE IN GRAN FAMA ONDE L’ARTE SUA FU DESIDERATA ALL’ALTRE GENTI MASSIME IN SPAGNA OVE CHIAMATO LA SECONDA VOLTA PER LA FABBRICAZIONE DEL MARAVIGLIOSO ESCURIALE IN QUELLO CHE AL PARTIRE SI DISPONEVA PRESO DA MALATTIA CESSÒ DI VIVERE IN PATRIA L’ULTIMO GIORNO DELL’ANNO MDLXXII”.

Per non dimenticare. I resti umani dell’Alessi riposano nella chiesa sottostante di San Fiorenzo (oggi in concessione alla comunità rumena).

A nome e memoria dell’architetto è intestata la via che conduce da piazza Matteotti in via Cartolari (via Alessi, appunto).

Anche un liceo scientifico cittadino ne ricorda il nome.

A poche centinaia di metri sta una realizzazione dell’Alessi, ossia il campanile di Santa Maria Nuova (peraltro bisognoso di restauro).

Nell’acropoli, in via Mazzini (già “del Mercato”), esiste il Centro Camerale Galeazzo Alessi.

Basta alzare la testa, all’altezza di via Mazzini, per vedere una graziosa balaustra dell’Alessi, con cui il Palazzo dei Priori si protende verso piazza della Repubblica.

E vi pare poco?

