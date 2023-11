INVIATO CITTADINO Quegli accessi al Mercato Coperto, sempre (dannosamente) aperti

Fino a qualche anno fa non era così. Perché le grate metalliche di accesso venivano chiuse alle 2 o anche prima. C’era qualcuno che, con affidabilità e precisione, faceva il giro dei luoghi comunali da serrare.

Poi, gradualmente, l’impegno è venuto meno.

(Foto Sandro Allegrini)

Per altri luoghi pubblici, l’impegno era stato informalmente affidato (a titolo gratuito) a qualche privato che si era assunto l’onere, e la responsabilità, di aprire e chiudere, a nome e per conto del Comune.

Il metodo valeva per i lavatoi liberty di corso Garibaldi, poco oltre via Persa, vicino al Cassero. Qui ci pensava la signora Paola, da poco scomparsa, che si prendeva cura anche dei gatti randagi. A una certa ora, sul tardi, la Paolina passava lì e chiudeva i cancelli.

Dopo il suo decesso, l’area (un tempo) lavatoi, oggi giardino, è sempre aperta e accessibile con un via vai di dubbia trasparenza.

Tra via del Canerino e il Parco. Analogamente per l’apertura e chiusura della porta di collegamento tra via del Canerino, traversa di corso Garibaldi, e il parco Sant’Angelo.

Se ne occupavano due signore, Mara e Tanya, residenti di prossimità. Chiudevano e aprivano, non senza qualche reazione, se per caso una mattina aprivano in ritardo.

Si trattava di una buona cosa, perché impediva a certi balordi di accamparsi o di spacciare col favore delle tenebre. Oggi quella porta è sempre aperta. La sicurezza e il controllo sono affidati… alle telecamere. Ammesso che ci sia chi le guarda.

Tornando all’accesso ai Lanari e al terrazzo, la chiusura s’impone. Al mattino c’è sempre lezzo di orina. Ogni tanto qualche disperato ci si accampa. Durante la notte, schiere di giovinastri entrano, fanno macello, bevono e “fumano” sul terrazzo, prendono gli ascensori e fanno il diavolo a quattro.

I motori di quegli ascensori, sempre sotto tensione e attivi h 24, si scaldano e vanno in manutenzione.

Urge chiudere, senza indugio. Insomma: le ragioni per la chiusura sono molte e tutte concordano nella precisa direzione di dire basta. L’accesso ai Lanari e al terrazzo del Mercato Coperto va impedito oltre una certa ora. Il Comune incarichi un soggetto che provveda a chiudere. Tutto qui.

Questione di sicurezza anche contro eventuali attentati. I fatti, e i timori recentissimi, su allarme bomba e simili, costituiscono un’ulteriore motivazione alla chiusura.

PS. Cosa chiudere e cosa… riaprire. Da quando è stato trasferito agli Arconi l’Ufficio Tourist Information, è stata chiusa la porta di sinistra di accesso ai Lanari. Ecco: quella va riaperta, dato che il doppio accesso (e relativa uscita) è utile. È inspiegabile la ragione per cui resta serrata. Invece, come suggerito nel servizio, sia questa che la gemella vanno chiuse dopo una certa ora. All’insegna del brocardo Repetita iuvant.