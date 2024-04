INVIATO CITTADINO Quando un gruppo di musicisti si ritrovano… per caso

L’evento è stato fortemente voluto da Tanya Edda Clara Giacometti in sinergia con l’Agimus di Salvatore Silivestro.

Ma stavolta il brand “Grande classica al Borgo” non è coerente. E ne sono ben consapevoli gli organizzatori. Che hanno deciso di offrire questa strepitosa improvvisata agli abituali frequentatori della rassegna che si dipana per tutto l’anno.

Sotto i riflettori, con il concerto di musica leggera, il gruppo “Qui per caso complex”.

L’evento vedrà protagonisti: Paola Scaroni Farabi (voce), Angelo Lucaroni (sax), Anselmo Farani (chitarra solista), Carlo Lubello (basso), Brunello Brunelli (tastiere), Gianni Bertoldi (batteria).

L’evento nasce dalla collaborazione con un gruppo di medici e fisioterapisti animati dalla passione per la musica.

Fanno concerti per beneficenza in giro per l'Umbria (recentemente a Città della Pieve). In questo caso, si inaugura anche lo schermo nella chiesa Sant'Antonio.

Lo scopo del gruppo è quello di ripercorrere la storia della musica e dell'evoluzione degli strumenti musicali dagli anni 50 ai 70 con proiezione di immagini e musica dal vivo.

“L'obiettivo – ricorda l’organizzatrice – è anche quello di ricordare alle nuove generazioni l'entusiasmo del mondo musicale di quegli anni”.

Aggiunge: “E anche sollecitare un ‘come eravamo’, coinvolgendo gli ex freghi della Pesa e della Perugia di quegli anni. Fra loro anche il gruppo dei ragazzi che frequentavano chiesa e oratorio di San Fiorenzo, allora retti del mitico monsignore-filosofo don Mario Moretti”.

Dietro ad ogni pezzo e strumento musicale verranno proposte immagini, curiosità, aneddoti e notizie di sicuro interesse .