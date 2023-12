INVIATO CITTADINO Quando un calendario artistico entra al MANU

Quando si dice che qualcosa capita “nelle mani giuste”. In questo caso, le mani “giuste” sono quella di Luana Cenciaioli.

È questo il caso del calendario 2024 che racconta il Borgo Bello, luogo natio del decano dei dermatologi, presidente di “No al melanoma onlus”, già medico del Perugia Calcio, depositario di memorie perugine… e tanto altro.

Questo calendario è andato veramente a ruba. O meglio: viene insistentemente ricercato. Anche perché si tratta di un prodotto fuori commercio, di fatto introvabile in edicole e librerie, dato che tradizionalmente Mario lo realizza per farne dono agli amici. Con la sottile ed elegante complicità del giornalista-scrittore Mimmo Coletti.

Non si contano le richieste “disperate” di una copia, pervenutemi dopo la pubblicazione del servizio sulle colonne di Perugia Today e relativo post su facebook.

Sta di fatto che i consensi ricevuti ne farebbero auspicare una distribuzione massiccia. Anche a pagamento. Magari utilizzandone i proventi per opere di carattere benefico.

Le emergenze storico-monumentali del Borgo Bello, raccontate con matita puntuta, i racconti inediti di cartoline e retroscena (drammatici, gustosi) di peruginità, ne fanno un prodotto più che appetibile. Un vero diario che si dipana attraverso i decenni di microstoria (personale) e macrostoria perugina, intrecciate in arguta diegesi.

Una copia, attraverso l’Inviato Cittadino, è pervenuta nelle mani dell’archeologa Luana Cenciaioli. Me ne fece richiesta e l’ho accontentata.

Cos’ha a che fare Luana, che risiede a Santa Lucia, con corso Cavour e dintorni?

Le relazioni e le affinità sono numerose.

Intanto, Luana è stata direttrice del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria che ha sede proprio in piazza Giordano Bruno, in adiacenza a San Domenico. In questa veste si è fatta apprezzare per il numero e la qualità delle iniziative intraprese e per il grado di coinvolgimento, perseguito e ottenuto, con la cittadinanza, in specie e attraverso le associazioni di quartiere.

Proprio per questo l’hanno voluta come presidente dell’Associazione Borgobello, fondata e fino ad allora guidata da Orfeo Ambrosi. Anche in tale ruolo, Luana Cenciaioli ha conferito visibilità e prestigio a questo che, non a caso, è stato definito Borgo Bello. Non solo per la bellezza, ma anche per la qualità civile e sociale dei residenti coi quali la Cenciaioli ha saputo instaurare rapporti di stima, fiducia e collaborazione.

Ecco perché Luana, all’atto della pubblicazione del calendario, mi ha cercato esprimendo il desiderio di entrare in possesso di una copia del calendario di Tom.

In occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario del rinvenimento della tomba dei Cutu (a Monteluce, in via Madonna del Riccio), trovandoci insieme per un’iniziativa di carattere culturale, le ho fatto dono dell’agognata copia. Senza, ovviamente, perdere l’occasione di immortalarla con l’oggetto desiderato, proprio di fronte a una vetrina contenente reperti nel Salone Umbri ed Etruschi.

E sono qui a darne conto ai lettori.