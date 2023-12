INVIATO CITTADINO Quando, sotto la divisa, batte un cuore… d’artista

Il palazzo della Questura, al Pian di Massiano, è scandito dalle sue splendide immagini delle città di Perugia, Spoleto, Assisi, Foligno (sedi di Commissariato) e anche della Città di Ubaldo.

Un dito indice tarato non solo sul grilletto dell’arma, ma sulla corsa del clic. Una scelta delle inquadrature da grande regista. Uno spirito di appartenenza al Corpo che non gli fa guardare l’orologio. Un orgoglio e uno spirito di adesione ammirevoli. Doti sentite e persuase che hanno contrassegnato il suo cursus honorum in questura.

Immagini di grande formato disseminate fin dall’ingresso (“fuori formato standard”, precisa), con esiti immediati di enorme suggestione.

Foto, tra cronaca e arte, che ritraggono macchine di servizio ed equipaggi, fortemente iconiche. Siano frutto di pose studiate o istantanee, come quella di via Cesare Battisti che traguarda la Conca.

“Sono figlie – racconta Fabio – di un progetto voluto dal questore Giuseppe Bellassai. Realizzate da me fuori servizio e a titolo completamente gratuito. I supporti sono stati stampati a Città di Castello con un finanziamento dell’allora Fondazione Cassa di Risparmio”.

Quelle enormi pareti bianche ‘chiedevano’ immagini. Il progetto di abbellimento è cominciato con le artistiche nature morte esposte al bar e realizzate in studio. Poi la narrazione si è dipanata dal pianoterra al quarto piano. Punteggiando le superfici con immagini di significativa caratura artistica e identitaria.

Di Fabio ebbi a presentare un’indimenticabile mostra alla Galleria Artemisia di Giuseppe Fioroni in via Alessi ("Scatti d'emozione", nel febbraio 2017). Ne apprezzai le doti artistiche e umane, la generosità, i valori etici e civili, l’affabilità.

Ora la questura ospita una mostra permanente di assoluto rilievo artistico. Con la doppia valenza di mettere nella giusta evidenza il ruolo, le funzioni, la qualità del servizio offerto dalla Polizia di Stato. E di raccontare, nel contempo, i luoghi identitari delle maggiori città della nostra regione.

Le sue foto sono magistrali, sia per le tecniche di ripresa che per il lavoro di pulitura. Fabio Palmieri infatti lavora il sede di scatto e riduce la post-produzione all’essenziale. Conosce le potenzialità di Photoshop come pochi, ma limita gli interventi ad operare sullo sfondo, che riproduce (ad esempio) in seppiato lasciando a colori il primo piano delle macchine di servizio e dei colleghi.

Dice: “Ringrazio anche il nuovo questore Fausto Lamparelli, col quale mi trovo benissimo, e il Ministero dell’Interno per la splendida occasione fornitami di mettere in luce, e in mostra, una mia passione. Col risultato di favorire conoscenza e apprezzamento del nostro lavoro”.

Racconta: “Fotografo dall’età di quattordici anni. Possiedo i segreti della camera oscura, dallo sviluppo alla stampa. Ho avuto perplessità nel passare al digitale, ma oggi ne scopro le enormi potenzialità creative ed espressive. Una versatilità che in passato era semplicemente inimmaginabile”.

Da 36 anni in Polizia, Fabio è membro qualificato della Scientifica, di riconosciuta competenza nella ricostruzione della scena criminis.

È stato attivo in casi famosi come quello del Mostro di Foligno, del rapimento De Megni, del delitto Meredith e altri non meno eclatanti.

Non limitandosi a scattare foto, ma risalendo allo spazio fisico, concettuale e virtuale nel quale si è svolto il crimine.

Dice: “Non solo foto, ma allestimento del fascicolo ai fini d’indagine e giudiziari. Cercando di individuare, analizzare e riferire tracce e informazioni che devono essere percepite, recepite, lette, decriptate, interpretate, elaborate e organizzate”.

Ha seguito corsi di formazione rigorosi, ben più impegnativi di quelli proposti attualmente. È dunque in grado di leggere e interpretare informazioni fisiche, chimiche, biologiche, logiche, concettuali, comportamentali ed euristiche.

Racconta: “Il mio tirocinio triennale al Mattino di Napoli mi ha proposto una serie di accadimenti e visioni atroci, addirittura più forti delle circostanze criminali affrontate e studiate nel corso della mia carriera professionale”.

Ora ha in mente un libro in cui raccogliere decenni di scatti di lusso. Potrebbe costituire un onorevole paradigma dei compiti e del modo di operare della Polizia di Stato.

Per quanto attiene al libro, Fabio sa di aver trovato il curatore.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)