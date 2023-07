INVIATO CITTADINO Quando Mario Ceccucci arcontava la zzi Teta

In occasione della scomparsa di Mario Ceccucci, poeta e commerciante perugino, mi piace riproporre una poesia in cui celebra la figura di sua zia, Teresa della Torre. Dalla quale ricorda di aver molto imparato da tanti punti di vista.

Teresa fu una personalità eminente della civitas perusina: attiva nel Garden Club, nella Famiglia Perugina e nelle principali Associazioni cittadine.

Curò la prima raccolta di poesie di autori perugini in dialetto perugino.

Fu lei stessa autrice in proprio di poesie delicate o anche di composizioni di taglio ironico su questioni cittadine: le scale mobili, le vigilesse…

In questa "A Teresa", Mario Ceccucci propone uno spaccato di Perugia attraverso i personaggi che l’hanno maggiorente rappresentata.

Insieme al ritratto di Teresa, tracciato col pennino intinto nell’inchiostro della nostalgia.

"Teresa, me succede ’na stranezza: / io che nun t’ho mai scritto ’n vita mia, / oggi te scrivo, có la tenerezza / de ’stó momento de malinconia. // Certo, ormai nun pòl legge ròbbe scritte / perché dua che sè gita ’n c’è la posta, / ma l’affetto te porta dritte dritte / ’ste du’ parole mie senza risposta. // ’Ncora m’arcordo quann’évo cinino / che ci ardunamme tutti ’n casa Mazzi / ’l giorno dopo Natale, e tu lì ’n mezzo / a organizzà i sermoni d’i ragazzi. // Dóppo, cresciuti, ce mettest’ a òpra / (m’arcordo ’ncora adè, benchè so’ vecchio) / ta me e ta Lucio – “Chi ’n sa fa’, s’adopra!”- / per fa ’l teatrino ’n casa Parlavecchio. // ’Sta smàina d’aiutà ta chi chiedeva / ’n col trascorre dej’anni ’n te passava: / e.. alora, via! La Tèta che correva / dua che c’éva qualcun che la chiamava! // Le marionette ’n casa Guardabassi, / a Roma c’la Famija Perugina, / al Rotary (faceste poker d’assi!) / ai Filedoni per Maria Cristina… // Pòra Zi’ Tèta! Già… tu m’eri zia, / ma me dicevi piano ’ntó ’na récchia: / - Chiàmeme Tèta, sarà ’n’idea mia, / la gente a sentì zia… me fa più vecchia!- // Ma vecchia n’n eri, perché drént’al còre / c’évi ’l geniaccio d’una de vent’anni; / anche dóppo ’na vita de dolore / ’n t’ho mai sentit’a piagne p’i tu’ affanni! // Le tu’ poesie!... L’arcordo sane sane / (n’ti tu’ libbri i disegni son’i mia!), / dicevi vin’al vino e pan’al pane, / maneggiando ’l dialetto n’con maestria. // I tu’ versi!... Quanti n’ém recitati / n’ti teatri, n’ti circoli, a le mènze! / E po’ i guadrini ch’émme guadambiati / li davi tutti per beneficenze. // Quanno per fa le prove ce volevi / n’tla tu’ bella casa, giù pe ’l Campo, / t’arcordi? Ch’accojenza ce facevi! / Teresa della Torre vecchio stampo. // E c’era Alberto Bianchi e la Bennati, / Rino Vipera, Artemio Giovagnoni, / Scaramucci… e tant’altri rinomati / per lègge ’l perugino, tra i più bòni. // Quanti ricordi tengon’ormai stretti / ta me, ta tutt’i vecchi Perugini / ch’hon bevuto un’a uno i tu’ versetti / dua affrontavi i problemi cittadini… // T’ho arvist’oggi; eri placida e serena, / senza ’na ruga, proprio com’allora / perché affronta la Morte senza pena, / ’l viso affilato tuo da gransignora! // E m’aspettavo ’n tutta quela pace / de risentitte a di’: “Abbi pazienza, / Mario, tra qualche giorno… ’n te dispiace / se… recitamo per beneficienza?”