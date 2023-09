INVIATO CITTADINO Quando le foto di Armando Flores Rodas vanno letteralmente… a ruba

Si tratta di una mostra (“Via dei Priori in un click”) avente carattere di eccezionalità, per sinergia tra linguaggi poetici e iconici.

Qualcuna di queste foto l’hanno strappata dal supporto e portata via. Con altre ci hanno provato senza riuscirci. Semplicemente, e irresponsabilmente, danneggiandole.

Ma l’autore assicura: “Ne rimetterò di nuove”. Precisando: “Quelle foto, come tante altre del mio ricco album su Perugia e non solo, sono acquistabili a prezzi non stratosferici. Se poi qualcuno le desiderava così tanto, bastava chiedere. E parlarne”.

È, quella del Pellini, un’esposizione stabile che costituisce un inno d’amore alla Vetusta.

Sulla destra a salire, scatti che effigiano operatori artigianali e commerciali del rione. Sulla sinistra, immagini fortemente evocative dell’orgoglio identitario perugino. Narrazione, commossa e commovente, delle eccellenze storico-monumentali della Vetusta.

Una serie di immagini di grande appeal, alcune delle quali scattate col drone: tecnica in cui Armando eccelle, avendone sperimentato, fra i primi in Italia, la tecnica e le suggestioni.

Le immagini sono accompagnate (“A via dei Priori e ai suoi negozi!”) dai testi di Vittoria Bartolucci Maltese, unica poetessa italiana ad aver vinto per ben due volte il premio Sandro Penna.

Scrittrice e grafica appartata, Vittoria è apprezzata per iniziative legate a quartieri come Borgo Bello e ad ambienti naturalistici come quello del Trasimeno. Resta memorabile una sua mostra a Palazzo Gallenga in cui dei suoi disegni fecero il paio coi versi di Penna. Ed è principalmente la penna a biro, più che il pennello, lo strumento con cui Vittoria ordisce la trama delle composizioni e dà corpo ai suoi eterei lavori.

Dal canto suo, la fama di Armando Flores Rodas ha, ormai da tempo, superato i limiti cittadini e regionali per accreditarlo come autore apprezzato e richiesto. Specie per la fotografia naturalistica e i filmati d’ambiente.

A lui è toccato il privilegio di entrare, con un pregevole articolo, in AD Conde Nast che gli ha richiesto 6 foto della mostra per illustrare un week-end a Perugia.

È, oltretutto, personaggio modesto e di alta affabilità. Animato da grande dinamismo, ha in preparazione iniziative di rango. Ecco perché ne segnaleremo, a breve, altre qualificate esperienze professionali.