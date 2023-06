INVIATO CITTADINO Quando le archistar non andavano ancora di moda

Una Perugia così ‘visionaria’ non l’avete mai vista… per fortuna. Quando le archistar non andavano ancora di moda. Proponevano interventi che avrebbero prodotto danni irreparabili.

Aperta fino al 30 giugno, in Corso Garibaldi 173, presso la sede dell’associazione Vivi il Borgo e della Banca del Tempo, la mostra “La città immaginata. Utopie e progetti architettonici di inizio Novecento a Perugia”.

L’abbiamo visitata insieme a Cristiana Palma, Martina Barro e Marco Trinei che ha conferito i materiali.

La mostra presenta i progetti di architetti ed urbanisti che volevano reinterpretare, fino a sconvolgere, il volto della nostra città: San Francesco al Prato, piazza Matteotti, la Cattedrale, San Filippo Neri, piazza IV Novembre, Fontivegge.

La maggior parte di questi progetti sconfinano nel delirio, o addirittura nel ridicolo.

Stupisce che architetti e urbanisti di rango fossero così arditi, al limite della sfacciataggine. Specie quando propongono di demolire edifici storici o ‘impreziosire’ l’Arco etrusco o altre emergenze storico monumentali con l’apposizione di ridicole merlature.

La mostra presenta cartoline e disegni inediti che rispecchiano quella cultura europea del restauro, agli esordi del XX secolo, tesa a re-immaginare il paesaggio urbanistico delle città.

Ma, più che di ‘visionarietà’, a parere dell’Inviato Cittadino si può francamente parlare di ‘delirio’. Congratulandosi con gli allora amministratori che confinarono nel fondo di qualche cassetto dei progetti strampalati.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Il che ci conferma come spesso sia preferibile ispirarsi all’aureo brocardo “quieta non mov?re”. Detto in altri termini “lasciamo sta’ le cose come stanno”. Di certo è meglio che combinare pasticci.

Ciò detto, consigliamo di visitarla. Accolti da un disegno gigante, opera di Marta Petrelli, che racconta una delle ipotesi relative al rifacimento della scala dei Notari.