INVIATO CITTADINO Quando la cucina tipica diventa ironica, iconica, sorniona, con immagini… glocal

I personaggi in posa si chiamano Paolino e Peppino, datore di lavoro e collaboratore di un piccolo ristorante dell’acropoli.

Entrambi ironici e giocosi, con occhio furbetto, basco e cappello.

Conquistano non solo coi piatti tipici e tradizionali della cucina perugina, ma giocano a fare il verso a un formale cameriere, alle loro spalle, effigiato in modo tradizionale: farfalla, giacca bianca e tovagliolo al braccio.

Quel ritratto su lamiera smaltata proviene dall’Ungheria, giura Paolino. Dice: “Lo ha comperato mio padre in una bancarella dell’Est Europa”.

D’altronde, sia il salame ungherese che il cibo posato su quel vassoio forniscono indizi inequivocabili.

Non è un caso che il locale si trovi all’intersezione tra via Baldeschi (antica via del Loto) e via Ulisse Rocchi. E che da qui passino numerosi studenti diretti all’Università per Stranieri. Oltre a tanti turisti che scendono verso l’Arco Etrusco.

Paolino e Peppino si mettono in posa e qualche turista... digitale scatta una foto. Se poi diventano anche clienti… tanto di guadagnato.