INVIATO CITTADINO Quando la Callas rivive all’auditorium di San Francesco al Prato

Un pubblico numeroso e interessato ha risposto alla chiamata, rinverdendo i fasti di una Perugia melomane e con medaglie all’occhiello come la Sagra e le prime verdiane al Morlacchi.

Giulio Scarpati, sodale di Perugia (e amico personale dell’assessore Leonardo Varasano) ha dipanato il racconto biografico della cantante greco-americana, scandito per le fasi di un’esistenza punteggiata di trionfi e cadute, vette e voragini. Sempre alla ricerca di un amore insistentemente perseguito, ma raramente coronato da esiti duraturi e persuasi.

La narrazione è stata impreziosita da visual a cura di Manuelle Mureddu. Proiezioni che hanno costituito un valore aggiunto con l’apporto dell’arte e della tecnologia.

Trascinante la presenza e la voce di Agnieska Grochala, che si è dimostrata cantante callasiana per eccellenza.

La soprano polacca vanta un curriculum strepitoso e una formazione di lusso con Studio del canto presso l’Opera Academy del Teatr Wielki-Opera Narodowa di Varsavia con grandi Maestri. Master in studi vocali alla Fryderyk Chopin University of Music di Varsavia con Jadwiga Rappé.

Ha eseguito brani di Bellini, Puccini, Cherubini e Verdi che hanno segnato il repertorio di Maria Callas nel corso della sua parabola artistica e umana. Con un bis di lusso dal Gianni Schicchi.

È stata sorretta al pianoforte da Lucio Perotti. Un pianista che non ha bisogno di picchiare sulla tastiera per affermare la propria personalità, ma che ha toccato con elegante professionalità, mettendosi al servizio della voce. Una sinergia che ha suscitato sincera ammirazione.

Essenziale la regia di Nicola Calocero Giannoni che ha contrapposto la staticità dell’azione al dinamismo del canto.

La rappresentazione perugina segue l’anteprima al teatro romano di Spoleto dove – ci racconta Scarpati – l’open air e la magia del contesto archeologico creavano una speciale suggestione.

Ma un magnetismo non inferiore è stato quello intercettato a San Francesco, con la felice sintesi tra rovine e modernità, come ha fatto notare lo stesso Scarpati, ringraziando il Comune di Perugia per la concessione e Suoni Controvento per l’efficiente organizzazione.

Nel dopo spettacolo, qualche scatto della Compagnia con Leonardo Varasano e una visita di cortesia dell’attore al book shop allestito dall’editore Gianluca Galli (Morlacchi) per la promozione del volume inerente alla vicenda umana e artistica della Callas (Mia zia Maria Callas. Dietro le quinte, scritto da me a quattro mani col nipote Angelo Meneghini).

Particolarmente ammirate le tavole del pittore Stefano Chiacchella per le quali Scarpati ha manifestato speciale attenzione ed espresso convinto consenso.

Qualche parola di cortese apprezzamento per il libro, qualche scatto e l’impegno ad approfondire queste inedite spigolature di presenza callasiana a Perugia, poco note ai più.

PS.: San Francesco al Prato si avvia ad essere un luogo d’eccellenza per spettacoli d’ogni genere, e in specie musicali. I pannelli fonoassorbenti adempiono perfettamente la propria funzione, rendendo giustizia alla musica (in precedenza bistrattata). A breve forniremo al lettore significative novità in ordine alla gestione e al futuro di questo spazio che sarà certamente fra i più ambìti a livello nazionale. Ripagando ampiamente la spesa sostenuta e le non poche traversie incontrate.

(Foto Sandro Allegrini)