INVIATO CITTADINO Quando l’opera dell’artista tifernate Moira Lena Tassi varca i confini nazionali. Fummo i primi a darla

È stato un servizio molto letto e apprezzato. Quello che ha raccontato l’attenzione riservata al cantante-poeta, effigiato a bordo della sua amatissima moto Ducati.

Ora la celebre rivista "Special Café", rinomata tra gli appassionati di moto per il suo stile inconfondibile, con distribuzione nazionale e nel Canton Ticino, si fa portavoce del talento dell'artista Moira Lena Tassi.

Difatti, in un articolo specificamente dedicato all’artista e alla sua opera, viene messa in luce la sua performance in omaggio all' indimenticato e indimenticabile Lucio Dalla, così come la sua opera "L'Ultima Luna", un tributo pittorico che cattura l'essenza del leggendario musicista, rappresentato sulla sua amatissima Ducati Scrambler 250.

Le immagini mettono in risalto l'artista poliedrica, fotografata da Fabio Grandi, mentre posa sulla storica moto di Dalla, vestendo un outfit evocativo dello spirito motociclistico, in un gesto di saluto ispirato a quello del celebre cantautore bolognese nel ritratto.

Sopra la Ducati Scrambler, simbolo di libertà e avventura, Lucio Dalla viene dunque rappresentato non solo come straordinario artista libero, ma anche come spirito che continua a percorrere le strade della musica. E a (ri)vivere nell’immaginario collettivo di quanti lo hanno amato.

E cosi la nostra artista, sensibile e creativa, gira per lo Stivale e l’Europa con la sua artistica creazione.

Complimenti ancora a Moira Lena Tassi e a noi stessi che per primi ne abbiamo raccontato le performance artistiche e il talento.