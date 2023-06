INVIATO CITTADINO Quando il Leonardi va… dal Perugino

Quando il Leonardi va… dal Perugino. Uscita ad alta caratura didattica dell’Istituto Paritario Leonardi al completo. Per una mostra che sarebbe stato colpevole perdere, e far perdere, ai giovani che frequentano la prestigiosa scuola perugina.

Si sono mossi la Direttrice, Nicoletta Utzeri, coi ragazzi di tutti gli indirizzi: Liceo Scientifico, Amministrazione, Finanza e Marketing, Servizi sanità e assistenza sociale.

Classi accompagnate dai professori Michele Ciocconi, Michael Zurino, Stefano Gori, Claudia Regni, Francesco Peccia, Claudia Calderini e Giada Gatti.

(foto Sandro Allegrini)

Un’uscita che è stata molto più di una visita guidata qualunque. Perché questi ragazzi, quando si racconterà l’eccezionalità della mostra del Divin Pittore in Galleria Nazionale dell’Umbria, potranno motivatamente asserire “io c’ero”.

La gioia e l’entusiasmo che traspariva dai loro volti sono stati registrati dall’obiettivo dell’Inviato Cittadino. Che ha constatato, de visu, come – secondo il brocardo platonico – educare non consista in vasi da riempire, ma in fiaccole da accendere.

E questo abbiamo letto – da vecchia volpe di educatore – negli occhi di docenti e ragazzi. Ma, ancor di più, nella gioiosità trasparente della direttrice, della cui amicizia ci onoriamo. Perché la merita tutta.