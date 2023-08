INVIATO CITTADINO Quando Fellini assunse LSD come stimolo creativo per la sua opera

Racconta Melelli: “L’articolo nasce da un’intuizione di Antonio Metastasio, medico ternano che lavora a Londra. Mi ha chiesto di approfondire i mutamenti nell’opera felliniana nel passaggio dal film 8 ½ a Giulietta degli Spiriti. Un passaggio fondamentale per il regista riminese, il quale abbandona il bianco e nero che aveva caratterizzato tutti i suoi film precedenti per abbracciare il colore, abdicando ancora di più a qualsivoglia linearità narrativa”.

Insomma, avete studiato, e rendicontato l’LSD come esperienza di carattere artistico-demiurgico

“L’articolo (A Phenomenological analisys of Fellini’s films to understand the effect of Lsd therapy on his creativity), di cui sono co-autore con altri ricercatori e accademici, è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista accademica «Drug Science, Policy and Law»”.

Quale la tesi da voi sostenuta?

“L’esperienza che Fellini ebbe con l’LSD, sotto rigoroso controllo medico, ha contribuito in modo sostanziale alla sua evoluzione creativa, a partire da Giulietta degli spiriti, film che viene realizzato nel 1965, ovvero a ridosso di quell’esperimento”.

Quali i cambiamenti che riscontri sulla produzione successiva?

“Il cinema di Fellini acquista quei toni grotteschi e irrealistici che tutti conosciamo, proprio a partire da Giulietta degli spiriti, anche se naturalmente spiccati tratti onirici erano presenti già nel precedente 8 e ½”.

È noto che Fellini era interessato a fenomeni paranormali e che fu in contatto col celebre Rol.

“Questo, come altri film, sono segnati dall’inclinazione del regista per la parapsicologia e lo spiritismo, tanto da poterlo considerare il film più astratto e psichedelico del regista. Circostanza documentata anche dalla rinuncia al tradizionale bianco e nero in luogo di cromatismi accesi e pittorici. Marcando la più siderale distanza da quel Neorealismo in cui pure lo stesso Fellini si era formato come sceneggiatore e assistente di Roberto Rossellini”.

Dunque, una nuova visione dell’arte felliniana?

“Si tratta, crediamo, di un punto di vista piuttosto originale. Una modalità per approcciare l’opera di un regista di cui sì e detto e scritto tutto. Abbiamo cercato di farlo con assoluto rigore scientifico. Tanto che tra gli autori dell’articolo c’è anche un importante psichiatra e si sa quanto la psicanalisi, in particolare quella junghiana, fossero - per ammissione dello stesso Fellini - alla base della sua creazione artistica”.

I vostri studi si esauriscono qui o avete in animo altri focus su artisti di rango?

“Questo articolo vuole essere il primo di una serie di contributi sull’argomento che abbiamo messo in cantiere con Metastasio, finalizzati ad analizzare quanto l’assunzione di sostanze psicotrope abbia svolto un ruolo di primo piano nei film di alcuni grandi registi del cinema italiano”.

Quale il prossimo autore?

“Il prossimo autore che vorremmo prendere in considerazione è Gillo Pontecorvo, che sperimentò l’LSD prima di realizzare il suo capolavoro La battaglia di Algeri”.

Come vi dividerete i ruoli?

“Naturalmente, il mio punto di vista è prettamente filmico ed estetico, mentre quello di Antonio è volto a valutare gli aspetti medici e scientifici relativi all’assunzione della sostanza, in un quadro generale di rinnovato interesse verso questo genere di studi”.

Articolo al link: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/20503245231186723