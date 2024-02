INVIATO CITTADINO Quando “Egregio professor Torelli” e “Caro Mario” si riconducono ad unità

Una giornata speciale. Per più d’una ragione.

Ieri è stato il compleanno di Luana Cenciaioli, che da Torelli dichiara di aver appreso metodo, contenuti, lezioni di vita.

Evento celebrato proprio nel “suo” Manu, di cui Luana fu direttrice, unanimemente apprezzata.

Ed è stato anche il terzo giorno del convegno dedicato al nome e alla memoria dell’amico e del Maestro. Iniziativa convintamente voluta dalla direttrice Tiziana Caponi e dal nuovo Capo dei Musei Costantino D’Orazio.

Ricorda Luana: “Per me, come per molti altri studenti, il Professore è stato il maestro che ci ha indicato la strada da seguire, un consigliere… a cui mi sono rivolta anche per problemi personali”.

La Cenciaioli fu infatti “la prima laureata a Perugia, come Torelli era solito ricordare e io, timida, mi sono approcciata a lui, attirata e un po’ intimidita dalla sua personalità”.

Perché da Torelli non solo si apprendevano contenuti, ma si recepiva anche il metodo: “Il suo metodo di insegnamento è stato fondamentale per la formazione di noi allora giovani che si avvicinavamo all’archeologia”.

Prima Maestro. Tale era l’autorevolezza del docente da incutere negli allievi un metus reverentialis, che non era pavor ma respectus. Che però si stemperava nei momenti in cui Torelli, senza dismettere gli abiti del maestro indefettibile e generoso, si abbandonava alla sua innata gentilezza, spesso nascosta sotto una scorza di ruvidezza.

La necessità del confrontarsi: “Il suo suggerimento è sempre stato quello di confrontarsi con altri studiosi e di considerare i vari aspetti aprendo il dialogo ad altre professionalità; l’esortazione era sempre quella di rendere noti gli studi in corso e le notizie, magari derivanti dagli scavi, perché ogni dato in più serve a ricostruire la storia dei popoli antichi”.

Figura autorevole e perfino paterna. Ben lo sanno gli allievi che lo hanno visto e seguito quando parlava ex cathedra. Ma gli sono stati accanto anche in gite d’istruzione: opportunità nelle quali hanno avuto modo di conoscerne l’intima natura. Si direbbe, perfino la tenerezza.

E Luana ricorda la tesi di laurea. “I capitelli romani di Perugia”, sostenuta nel 1977 pubblicata negli annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia.

Da qui il progetto di fare un corpus o raccolta di tutti i capitelli dell’Umbria, come consigliava il Professore. “Subito, da giovane laureata, ho cominciato con i dati raccolti già nella tesi, promettendomi di mettere mano a questo argomento, ma varie vicende, tra cui il lavoro, mi hanno portato ad approfondire altri temi. Forse l’ora è arrivata”.

Perché questo è certo: Torelli era perfettamente consapevole del proprio ruolo di formatore. Si direbbe perfino di educatore, se l’espressione non avesse assunto nel tempo una valenza pedagogizzante e autoritaria che il caro Mario aborriva.

Era consapevole di [dover] formare studiosi e classe dirigente di un settore fondamentale della cultura come l’archeologia. E la sua mission è compiuta. Come confermano incarichi di prestigio nazionale ai quali sono stati chiamati gli ex allievi.

I quali non ne hanno dimenticato la figura né gli insegnamenti.

Ed ecco che Luana, l’archeologa Cenciaioli, si abbandona ai ricordi. E cita esperienze, avventure culturali, debiti di riconoscenza.

Perché il caro Mario ed egregio Professore non ha insegnato solo l’archeologia, ma l’impegno civile. Lo dimostra la stessa Luana che, anche dopo il pensionamento, continua a studiare, e non ha rifiutato di ricoprire ruoli sociali e civili, come la presidenza dell’Associazione Borgo Bello, a due passi dal suo Manu.

Questo ha insegnato Torelli: che lo studioso è, sempre e prima di tutto, persona. Non maschera, né Istituzione. Ma uomo che vive in mezzo ai suoi simili. Con rispetto e dignità.