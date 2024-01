INVIATO CITTADINO Quando, dopo anni di crisi, (ri)fondammo il Vespa Club della Vetusta

A margine dell’esposizione (28 e 29 gennaio, alle Logge dei Lanari) “Vespa in mostra”

Esordisce: “Era la primavera del 1997, quando si teneva la competizione ‘dei Due Mari’, come si chiama la Tirreno-Adriatico”.

Dove eravate?

“Ci trovavamo a Castel del Piano e io stesso figuravo tra i partecipanti”.

Cosa accadde?

“Incontrai uno storico vespista, Armando Serpolla, che mi propose di rifondare il Vespa Club Perugia”.

Tu, Luciano, cosa rispondesti?

“Da entusiasta, ero addolorato per la scomparsa della Vespa dai radar degli appassionati delle due ruote”.

Una crisi che investì solo la Vespa?

“Macché. La crisi del settore delle due ruote era legata alla massiccia campagna delle industrie automobilistiche che spingevano gli italiani all’acquisto delle quattro ruote”.

Dunque, la proposta cadde nel vuoto?

“Tutt’altro. Ci mettemmo di buzzo buono finché, nel 1998, coinvolgemmo altri vespisti nella sede del Cva di Ponte della Pietra”.

Con quali esiti?

“Da allora, riuscimmo ad organizzare numerosi raduni nazionali e internazionali che fecero registrare una massiccia presenza di appassionati”.

Quale l’organigramma che avete strutturato?

“Presidente: Armando Serpolla; segretario-tesoriere-contabile il sottoscritto, Luciano Passerini. Ciascuno si occupava di seguire un settore particolare. Corrispondendo alle esigenze organizzative legate allo svolgimento di un’attività qualificata e costante”.

Quale lo stato dell’arte attuale del Vespa Club Perugia?

“Ogni anno siamo chiamati a partecipare al Congresso Nazionale che si tiene in varie località italiane”.

Quali i presidenti che si sono succeduti nel ruolo?

“Cito Franco Sonaglia (recentemente scomparso), quindi Luca Checcaglini e l’attuale, Andrea Sonaglia, nipote di Franco, oltre che accreditato giornalista e commentatore televisivo”.

Quale il tuo ruolo attuale?

"Ho cessato la collaborazione attiva nel 2018, dopo un impegno ventennale. Ho messo il posto in buone mani. Mi riferisco all’attuale vicepresidente Roberto Natali, campione italiano e mondiale di presenze ai raduni nazionali e internazionali”.

Conoscendo la tua passione, unanimemente riconosciuta, non credo che ti sia tirato fuori del tutto, vero?

“Ho ricevuto la gratificante sorpresa della nomina a Presidente onorario del Vespa Club Perugia”.

Complimenti, caro Luciano. Sono certo che continuerai a costituire un punto di riferimento come archivio di memoria personale. Oltre che depositario di materiale iconografico, accumulato in tanti anni di attiva militanza anche in veste di fotografo. Come dimostrano le foto in gallery, fornite proprio da te.

(Foto per gentile concessione di Luciano Passerini)