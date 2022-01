INVIATO CITTADINO Quando andavamo a scuola ai Salesiani: i ricordi (scolastici e non) di Alberto Stafficci

Quando andavamo a scuola ai Salesiani. I ricordi, scolastici e non, di Alberto Stafficci. Il noto avvocato perugino (di origine eugubina) ci/si racconta in occasione del centenario della presenza salesiana fra i travertini della Vetusta.

“Nell’Ottobre millenovecentosessanta, di prima mattina salivo sul filobus, come altri ragazzini, cercando di guadagnare i posti vicino all’autista”.

Già il filobus, un’esperienza che i ragazzi di oggi ignorano. Con l’autista e il fattorino.

“Ne ricordo uno, ‘il sor Ulisse’: era alto, magro, con i baffi e sembrava la personificazione della benevolenza. Gli ero diventato simpatico e, quando c’era lui alla guida, mi permetteva di azionare la manopola che comandava l’apertura e la chiusura pneumatica delle porte della Filovia: un godimento assoluto”.

Dove arrivavi?

“Scendevo alla fermata di Viale Indipendenza, davanti ai portoni dell’UNES: così si chiamava allora l’Ente che poi sarebbe diventato ENEL e quelli erano i portoni di un grande magazzino poco sopra la Rocca Paolina, dove tenevano le attrezzature”.

Quindi a piedi?

"Scendevo poi lungo Via Fatebenefratelli (che prendeva il nome dall’Istituto che si occupava di anziani e persone sfortunate), imboccavo le scalette del Paradiso e in pochi minuti oltrepassavo l’antica porta muraria che stava – e sta – proprio di fronte all’ingresso dei Salesiani, prima della più famosa “Eburnea”, posta qualche centinaia di metri più avanti, in direzione di Piazza Cacciatori delle Alpi. Salivo sulla Filovia alle sette e un quarto ed entravo in Istituto poco prima delle otto”.

Quale il clima e la disciplina dentro la scuola?

“Sono stato bene dai Salesiani, anche perché a quella disciplina, che tanti dei miei compagni mal sopportavano, io ero abituato da sempre, forse anche in una forma più esasperata”.

Come si svolgeva l’entrata?

“Entrando, c’era l’abitudine di passare nell’Ufficio di Don Caria, che dell’Istituto era stato il fondatore, per un saluto con inchino prima di fare ingresso nello Studio: così si chiamava il salone dove ciascuno dei circa cento ragazzi che lo occupavano, aveva il suo banco con tutti i libri di testo e dove nel pomeriggio studiavamo, appunto”.

La mattinata?

“Una breve ripassata, con più o meno angoscia, a seconda delle possibilità di essere interrogati, e poi via in classe”.

Quali i vostri insegnanti?

“Per tutti i tre anni delle Medie e i due del Ginnasio ho avuto solo insegnanti Salesiani. La prima veste, che non fosse talare, è stata quella della insegnante di scienze in primo liceo, in quanto la nostra era la sezione “G” del Mariotti ed avevamo pertanto anche insegnanti di questo Liceo Classico”.

La ricreazione?

“Le lezioni si interrompevano alle undici e quindici per la ricreazione fino alle undici e trenta. Chi non aveva fatto la Comunione la mattina saliva in Cappella, mentre tutti gli altri scendevano nei saloni del piano terra a mangiare quello che si era portato da casa: il Bar sarebbe arrivato solo qualche anno dopo”.

Il resto della mattinata?

“In classe si rimaneva poi fino alle 13:00, quando si scendeva in refettorio per il pranzo, dove dipendeva dall’umore degli Assistenti (solitamente studenti universitari fuori sede che alloggiavano in Istituto o chierici Salesiani), se il pasto poteva essere consumato in rumorosa allegria o nel più assoluto silenzio”.

Come si svolgeva il pranzo?

“Ogni tavolo, da quattro, veniva rifornito con una ‘tarina’ di acciaio con la pasta o la minestra, e poi con un vassoio per il secondo. Questi contenitori erano trasportati lungo il refettorio (dove eravamo circa in duecento) su un carrello a due piani spinto dagli inservienti, che li posavano poi (forse ho usato un eufemismo) sui tavoli”.

Personaggi che ricordi volentieri?

“Ne ricordo due in particolare. Antonio, ultrasessantenne, o almeno così sembrava, che abitava con la famiglia nella casa con la torre di proprietà dei Salesiani a confine con la Basilichetta di S. Prospero e che ne coltivava l’orto. Poi c’era il mitico Primino: basso, tracagnotto, con andatura da mezzo sciancato e - soprattutto - un naso sempre rubicondo: segno evidente di una eccessiva confidenza con il collo della bottiglia”.

Igiene?

“Specialmente Primino, quando prendeva dal carrello i vassoi per metterli sui tavoli, infilava il pollice abbondantemente dentro il bordo, certo per assicurare una migliore presa, ma con il risultato che pastasciutta, minestra, fegato, fettine o patate non potevano sfuggire al suo contatto, con buona pace delle più elementari regole di igiene!”.

Lo sport?

“Conosci la Basilichetta di S. Prospero nella quale, durante il mese di Maggio, prima di tornare a Studio dopo la ricreazione delle 16:30 si celebrava una breve funzione in onore della Madonna. Sopra alla Cappella - ove adesso abbiamo (lo dico come ex allievo che ha contribuito alla realizzazione) ricavato la moderna sala convegni - c’era una soffitta con tanto di galline che era stata adibita a spogliatoio: era lì che ci cambiavamo prima degli allenamenti di pallavolo o pallacanestro!”.

Giocavate anche a calcio, vero?

“Dopo pranzo, tutti a scatenarsi in cortile, avendo a disposizione nei primi anni solo il porticato dove si celebravano epiche partite di calcio con venti, trenta giocatori per squadra. Qualche anno dopo, terminati i lavori del campo sportivo, la situazione migliorò di molto. Potevamo dedicarci a diversi sport: dalla pallavolo alla pallacanestro, dal calcio al tennis. Alle tre del pomeriggio, fradici di sudore, dopo un pit stop al bagno e una sorsata di acqua direttamente dai rubinetti, salivamo a Studio per il doposcuola”.

Lo studio?

“Si doveva rimanere nel più assoluto silenzio, con due Assistenti che vigilavano: uno da una cattedra rialzata in fondo al salone, ed uno che passeggiava tra i banchi. Proditoriamente, poi, quando meno te lo aspettavi, ti compariva a fianco la tunica nera di qualche professore che, entrato senza far rumore dalla porta che si trovava alle nostre spalle, era avanzato guardingo e silenzioso per controllare che stessimo effettivamente studiando e non invece magari leggendo un giornalino che i più ardimentosi tenevano sulle ginocchia, pronti a schiacciarlo contro il piano del banco al primo pericolo”.

Successivamente?

“Alle quattro e mezza, altra ricreazione fino alle cinque e un quarto. Rientro in Studio per l’ultima tappa e alle sette e un quarto suonava la campanella e – dopo aver ricevuto la “Buona Notte” (leggi: pensiero della sera) dal Direttore o da un altro Salesiano, potevamo tornarcene a casa”.

Compagni di scuola illustri?

“Dai Salesiani sono usciti tanti ragazzi che hanno poi dato lustro non solo alla città di Perugia, affermandosi in ogni campo del consesso civile. Tra gli altri miei compagni di classe: Franco Moriconi, già professore Universitario e penultimo Magnifico Rettore della nostra Università; Bartolo Consolo, già Presidente Nazionale della Federazione Nuoto e vice presidente Mondiale; Augusto Bocchini, che è stato Presidente Nazionale di Confagricoltura”.

Del mondo politico?

“Il Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria Francesco Mandarini, il Sindaco di Perugia Wladimiro Boccali, Giuliano Giubilei, vice direttore di RAI 3. Oltre a tanti altri personaggi che si sono distinti in ogni ambito lavorativo, per finire con l’attuale Presidente della Unione Ex Allievi, Prof. Fausto Santeusanio”.

PS: fuori intervista. Ma tu guarda quanti comunisti sono usciti dalle fila degli ex allievi salesiani. Un’educazione - si direbbe - sgombra da preconcetti.